Kjære Nanna.

Hvorfor blir aldri gutters kroppspress tatt seriøst?

Hilsen gutt (21)

Kjære gutt (21).

Tusen takk for spørsmålet ditt!

Jeg opplever at det er ekstremt mye fokus på utseende og kropp og at dette presset oppleves sterkt mot alle kjønn.

Forventningene til hvordan vi skal se ut er stadig i endring, men i samtale med klienter erfarer jeg at det stadig oppleves et større press for å ha «drømmekroppen», og mange bruker ekstremt mye tid og krefter på å bekymre og plage seg selv over at kroppen ikke ser ut akkurat slik man ønsker.

Fakta: Spalte: Sex & psyke – Hver lørdag i Aftenposten har psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svart på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Målet har vært å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese i én uke. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Kjønn spiller ingen rolle

Jeg tolker spørsmålet ditt til at du mener at vi ikke snakker nok om kroppspress mot gutter og at du opplever at gutter som snakker om kroppspress, ikke blir tatt på alvor.

Det er vondt å høre at du har den oppfatningen, for jeg vet at det ikke spiller noen rolle hvilket kjønn man tilhører: Kropps- og utseendepress kan være like vanskelig og skadelig for alle.

Kanskje må vi bli flinkere til å skrive og snakke om at dette er noe som kan ødelegge for alle, uavhengig av kjønn. Særlig tenker jeg at helsepersonell burde bli flinkere til å tematisere dette i samtaler med ungdom.

Presset om kropp og utseende får vi fra mange kanaler hele tiden. Sosiale medier, aviser, blader og filmer skriver om det daglig, og derfor er det viktig at vi som snakker med ungdom, blir flinke til å åpne opp for at dette presset er noe dere kan snakke med oss om.

Det kan være vanskelig å snakke om ting vi føler oss alene om, og ofte hjelper det å bli spurt direkte. På den måten tror jeg det kan bli litt lettere for alle, også gutter, å si fra hvis det er noe man sliter med.

Monica Strømdahl

Vi må slutte

Men hvis jeg kan være helt ærlig, så skulle jeg mest av alt ønske at vi bare kunne slutte med dette kroppspresset. Vi burde slutte å skrive og mene så forferdelig mye om sommerkropp, drømmekropp eller superkropp.

Det er jo bare kropp! Jeg får masse spørsmål om det og har skrevet om det i spalter før, og jeg mener på ordentlig at vi må huske på at kroppen vår først og fremst er en bruksgjenstand.

Det spiller ingen rolle at vi har en ekstra valke der eller ikke har så store muskler i armene som vi ønsker, for det har ingen ting å si på hva kroppen vår kan ta oss med på. Den lille ekstra valken stopper deg ikke i å danse, i å kysse noen du liker eller i å dra på morsom reise.

Det er det bare hodet vårt som gjør. Det er bare vi som legger urimelige krav til oss selv. Og de kravene kommer gjerne fra presset rundt oss.

Fakta: Dette er Nanna – Nanna er sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS) og jobber som foredragsholder og terapeut i eget foretak, samt som tiltaksleder i Rosa kompetanse helse. – Hun holder jevnlig foredrag og kurs om seksualitet, og brenner for normkritisk kunnskapsformidling, inkluderende seksualundervisning og god seksuell helse for alle. – Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet: Samleie, kjønn, identitet, kropp og følelser. – Les intervju med Nanna her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Nanna.

Snakk med helsesøster

Så kjære gutt (21), kroppspress kan være like seriøst og ekte for gutter som for alle andre. Dersom du føler at det blir for mye, så snakk med helsesøster eller noen andre du stoler på om det.

Selv om jeg skulle ønske at vi kunne slette alt av krav og forventninger til kropp og utseende fra mediene, så vet jeg at presset er reelt og at det kan være skadelig. Så snakk med noen om det, vi som jobber med ungdom, vet at det ikke er kjønn det kommer an på. Det er vår plikt å ta det på alvor.

Jeg heier på deg.

Hilsen Nanna, sexologisk rådgiver NACS.

Dette er den siste spalten fra Nanna i denne omgang.