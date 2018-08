Det er flere kleskjeder enn Bik Bok som må skjerpe seg

Det har gått et par dager, og jeg har lest nesten alt som har kommet av kommentarer på innlegget jeg skrev om at størrelsene på Bik Bok er for små. Det er tydelig at dette engasjerer folk!

Mange er enige i at størrelsene er for små. Ikke bare på Bik Bok. Cubus og H&M ble for eksempel nevnt flere ganger.

Noen opplevde at buksene var for korte, mens andre synes de var for lange. Jeg leste at dette til og med er et problem i barneavdelinger.

Rop høyt om nye størrelser

Da jeg leste svarinnlegget til Bik Bok, der de forklarer at de ønsker å lage flere størrelser, ble jeg glad. Det er godt å høre at de stiller seg bak alle jenter.

Det er viktig at jenter på generell basis holder sammen. Det gjelder ikke bare buksestørrelser som ikke er innafor.

Men jeg skulle gjerne hørt dette fra Bik Bok før jeg skrev mitt innlegg.

En kleskjede som dere bør rope høyt om at dere ønsker å være en mer inkluderende butikk. Hvis dere planlegger å lansere flere størrelser i normale mål, er det noe folk bør vite.

Jeg vil også legge til at det virker som at noen misforsto hva jeg mente med at vi gråt i prøverommene. Vi gråter ikke fordi en S ikke passer, vi gråter fordi en XL ikke passer når vi absolutt ikke er en XL.

Poenget mitt er at normale, slanke jenter som på ingen måte er ekstra store blir fortalt at vi er større enn XL i klesbutikkene. Du ser deg selv i speilet mens buksen knapt kommer over knærne, og tenker «Herregud, er jeg virkelig så tykk?».

Flere må skjerpe seg

Når det kommer til de andre butikkene som har fått kritikk, mener jeg at også de bør slenge seg på endringene Bik Bok nå skal gjøre. De bør skjerpe seg!

Vi er ikke svake fordi vi gråter litt i prøverommene. Vi er jenter som prøver å være sterke i et samfunn som hele tiden skal fortelle oss at vi ikke er bra nok.

Jeg vil at alle jenter skal kunne gå inn i en klesbutikk og finne klær i en størrelse som samsvarer med kroppen hun har.

Vi er tross alt i 2018. Det er virkelig på tide at vi hyller og aksepterer alle kroppsformer.

