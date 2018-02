Utbredt diskriminering mot mennesker med minoritetsbakgrunn på arbeidsmarkedet er et omfattende problem i dagens samfunn.

I visse deler av arbeidslivet har en søker med et pakistansk navn 25 prosent mindre sjanse for å bli innkalt til intervju enn en søker med norsk navn, til tross for at de har de samme kvalifikasjonene. Det viser en undersøkelse fra Fafo fra 2012.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

En underbevisst rasisme?

Hvordan løser man egentlig et slikt omfattende problem?

Vel, først og fremst tror jeg denne selektive ansettelsen kan være et symptom på et mer underliggende samfunnsproblem: en underbevisst rasisme mange kanskje sitter inne med, og som påvirker deres valg.

Men å endre dette tar naturligvis tid, holdningsendringer skjer ikke over natten.

Et håndfast tiltak som derimot er gjennomførbart og prøvd i flere europeiske land, er anonyme jobbsøknader.

Ved å fjerne navn, adresse og kjønn fra jobbsøknadene, kan kvalifikasjoner vektlegges mer enn person.

I et prøveprosjekt i Oslo mellom 2009 og 2010 økte man innkallingsraten til en person med et «utenlandsk navn» med hele 50 prosent ved å ha anonyme jobbsøknader.

Ikke ta lett på dette

Anonyme jobbsøknader er ikke et feilfritt tiltak, og man kan lett kritisere det for muligens å forskyve diskrimineringen til intervjufasen, men det er absolutt en begynnelse.

Som ung og med flere venner med minoritetsbakgrunn innser jeg at dette er et problem som ikke må tas lett på.

For det siste jeg ønsker å se, er at venninnen min ikke får drømmejobben bare fordi hun heter Melika og ikke Marthe.

Forfatteren er deltaker i utdanningsprogrammet Young Ambassadors. Meningene som kommer til uttrykk, er forfatterens egne.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Kanskje vil disse også interessere deg?