Blir livet deres hardere rammet enn vårt?

Camilla Godø Krohn 17 år

Marlin Aurora Øien 16 år

Nå nettopp

Camilla Godø Krohn (17) og Marlin Aurora Øien (16) reagerer på demonstrasjon mot koronarestriksjoner utenfor Stortinget. Foto: Privat

Vi ofrer ungdomstiden vår, men hundre andre får demonstrere uten munnbind og avstand.

Hundrevis av mennesker får demonstrere mot koronarestriksjoner uten munnbind og avstand. Vi, som er 17 år, får ikke lov til å feire vår egen bursdag med flere enn ti venner. Ute. Med avstand. Er dette innafor?

De klager på frihet, mens vi må tilbringe over halvparten av vårt første skoleår på videregående på nett. De klager på å holde avstand og bruke munnbind, mens vi ikke nesten ikke får møte noen. De klager på å være i karantene, selv om det står liv på spill.

Blir livet deres hardere rammet enn vårt?

Vi får beskjed av regjeringen om å holde ut og være tålmodige. De ber oss unge om å ofre en ungdomstid. Er det forgjeves når man kan holde en lovlig demonstrasjon med over 100 demonstranter?

Blir vi nødt til å søke om å holde en demonstrasjon mot bursdager for å feire? Jeg støtter ytringsfrihet på det sterkeste, men er ikke dette et paradoks?

De skriker «vi er dritt lei!». Det er vi også, men dere ser ikke oss bryte alle mulige regler av den grunn. Jeg vet ikke om de en gang er klar over det de sier. For oss ligner de mer på små barn. Små barn som klager over at de ikke får kake.

