Vi ønsker å bevare den gamle arkitekturen

Embla Eskilt Hagalisletto 17 år

20. apr. 2021 07:30 Sist oppdatert 23 minutter siden

Vi ønsker ikke en by som kun består av masseproduserte høyblokker, skriver Embla Eskilt Hagalisletto (17). Foto: Dan P. Neegaard

Kalde og kjedelige bygg dukker stadig opp. Jeg grøsser ved tanken på å bo i Oslo.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Jeg er blant mange i min generasjon som fascineres av tradisjonell, gammel kunst. Det gjelder blant annet musikk, mote, litteratur, film, og arkitektur. I dag virker det som om Oslo omsmeltes av modernismen.

Modernismens arkitektur for meg er blant annet det nye Munchmuseet, blokker på Storo, kjøpesentre, funkishus og modernistiske trehus. Upersonlige, kalde, kjedelige, og samtidig skremmende bygg.

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år. – Vi publiserer også tilsvar fra voksenpersoner. – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

Grøsser ved tanken

Overalt rives det stadig flere gamle hus. Opp kommer de samme byggene: like former, like materialer, like farger, kun i brunt, svart og grått. Jeg grøsser ved tanken på å bo i Oslo i fremtiden dersom dette fortsetter.

Jeg elsker Grünerløkka, nettopp fordi stedet har bevart sin tradisjonelle bygårdstil i nærmest hele området. Mange skulle ønske at hele Oslo fremdeles var sånn. Arkitektene virker derimot ikke enige.

Kommunikasjonsdirektør Kristoffer Gregersen i Selvaag Bolig sa nylig til Aftenposten at han ikke har «oppfattet at noen savner 1800-tallet». Denne oppfatningen er feil.

Embla Eskilt Hagalisletto (17). Foto: Privat

Vil bevare gamle bygg

I midten av mars startet Arkitekturopprøret en Instagram-konto. På en snau måned har kontoen fått over 40.000 følgere, og tallet stiger for hver dag. Blant disse er mange fra min generasjon.

Vi ønsker ikke en by som kun består av masseproduserte høyblokker. Vi ønsker ikke en by der det ikke lenger finnes tradisjonelle, vakre bygg. Vi ønsker å bevare den gamle arkitekturen.

Munchmuseet i Bjørvika er et av Embla Eskilt Hagalislettos eksempler på «modernismens stygghet». Foto: Fredrik Hagen / NTB

Hvorfor i all verden tillates stadig rivning og bygging av nye hus?

I fremtiden vil vi måtte prioritere ressursene våre annerledes, og vi kan neppe rive og bygge nye hus hele tiden. Da er det for sent, og noen modernistiske arkitekter har allerede tatt valget for oss. Generasjon Z blir da sittende igjen med masser av gråbrune hus og en haug med klosser.

New York finnes allerede

Vi mennesker trenger variasjon, noe bygningene rundt oss kan bidra til. Dette blir derimot vanskelig når alle områder er tettet igjen av klin like bygg.

New York finnes allerede, så hvorfor bygges det slik i Oslo? Disse byggene gir i hvert fall meg en klaustrofobisk følelse. Manglende variasjon gjør det rett og slett vanskelig å puste.

Selvfølgelig finnes det unntak. Operaen er et godt eksempel. Den er både moderne og vakker. Likevel blir dette fantastiske bygget stadig mindre fremtredende, for selve Bjørvika blir tettet igjen. Dette er bare ett av mange eksempler på den store graden av nye bygg som sjenerer for andre.

Denne trangen til hele tiden å skape noe nytt hindrer det å bevare den flotte arkitekturen som Norge allerede har.

Som nevnt så sies det at ingen trolig savner 1800- tallets arkitektur. Hvorfor sitter jeg da her som en 17-åring og kritiserer modernismens stygghet?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.