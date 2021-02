Regjeringen har tatt fra meg kjæresten min

Ea Tolgensbakk Vedeld (17)

Nå nettopp

Forrige uke rant begeret over for meg, skriver debattanten. Foto: Atichat Ammatayakul / Shutterstock / NTB

Jeg er skikkelig forbannet på at de økonomiske tapene gang på gang skal prioriteres over de emosjonelle.

Han er snill, kjærlig og morsom. Han bryr seg utrolig mye om meg. Familien min elsker han, vennene mine elsker han og viktigst av alt: Jeg elsker han. Masse. Faktisk så mye at vi har hatt et langdistanseforhold i halvannet år nå. Kjærester har vi vært i to og et halvt. Han bor i Italia, 3500 kilometer unna.

Vi forventet ikke at avstanden skulle bli lett, men vi hadde aldri forestilt oss de utfordringene vi og andre transnasjonale familier har måttet gjennomgå på grunn av covid-19.

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

Den første skuffelsen

Den første skuffelsen kom i fjor vår. Flybilletten 13. mars måtte avbestilles. Avgangsfesten til kjæresten min i mai ble det heller ikke noe av.

Det skulle gå nesten et halvt år før jeg fikk sett ham igjen. Det var i sommerferien. Etter dette har den ene nedturen fulgt den andre. Før pandemien pleide vi å møtes omtrent annenhver måned, gjerne litt oftere enn det.

I løpet av det siste året har vi måttet forholde oss til fly som flyttes eller kanselleres, men også myndighetenes karanteneregler, stengte grenser og innreiserestriksjoner som hele tiden forandrer seg, gjerne oftere enn annenhver uke.

Ea Tolgensbakk Vedeld (17) og kjæresten Antonio. Foto: Privat

Gifte par får unntak

Forrige uke rant begeret over for meg. Da ble nye innreiserestriksjoner innført, og nå er det kun gifte par som får unntak fra innreiseforbudet. Dermed er det umulig for meg å se kjæresten min.

Jeg ser behovet for å kontrollere importsmitte og er klar over at det ikke vil være realistisk å åpne grensene helt i den situasjonen vi befinner oss i.

Det er likevel ikke totalt urimelig at vi ønsker oss løsninger for å se våre kjære.

Når Erna gjentatte ganger forteller at hun vil «skape samarbeid og gode løsninger» med arbeidsgiverne, sitter jeg igjen og lurer på når «samarbeid og gode løsninger» skal bli tilbudt oss?

Er det ikke minst like viktig å tenke på de tusenvis av foreldre, barn, barnebarn, besteforeldre, kjærester og forloveder som har lidd seg gjennom måneder med usikkerhet?

Forbannet

Mange av disse er også i vanskeligere situasjoner enn meg, og noen har ikke sett sine kjære på over et år. I verden i dag er det ikke bare penger og arbeidskraft som går på tvers av grensene. Det er også relasjoner, vennskap, kjærlighet og familier.

Jeg er ikke lenger bare frustrert og lei meg. Jeg er skikkelig forbannet på at de økonomiske tapene gang på gang skal prioriteres over de emosjonelle. Jeg ønsker meg at regjeringen skal gi oss forutsigbarhet. Jeg vil at kjærligheten min til Antonio ikke skal være underprioritert kun fordi vi ikke har ekteskapspapirer som dokumentasjon. Jeg ønsker meg at også våre lidelser under covid-19 skal bli tatt hensyn til.

