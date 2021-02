En hilsen til dagens ungdom – fra en som var 16 år i 1940

Karen Hellberg (96)

16 minutter siden

Bildet til venstre viser Vidkun Quisling foran Slottet i 1940. Til høyre ser vi en nærmest folketom slottsplass 17. mai 2020. Foto: Aftenposten/ Ørn E. Borgen

Vi er alle barn av vår tid.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det var forfriskende å lese innlegget fra en 16-åring som er frustrert over at voksne betegner dagens ungdom som bortskjemte og pysete. Bortskjemte kan man vel også si om en del voksne, som var født under krigen og i årene etterpå. De har opplevd velstanden i Olje-Norge og sikret seg gullkantede pensjoner. Vi er alle barn av vår tid.

Karen Hellberg (96). Foto: Privat

I min barndom, i de harde 1930-årene, var Norge et av Europas fattigste land. Våren 1940 ble vi okkupert av en fremmed makt, helt på deres premisser. Da var jeg 16 år, og livet ble satt på vent. Det ble fem lange år bak blendingsgardiner, med rasjonering, pressesensur og forbud mot offentlige samlinger som ikke var i NS-regi. Protester ble straffet på aller verste vis.

I dag er det utrolig å tenke på at jeg i 1944 sto i kø, med skje og suppebolle, utenfor Svenskekyrkan i Oslo, der Røde Kors delte ut mat til aleneboende ungdom.

Det var en stor glede å få oppleve friheten på nytt og få være med å bygge landet opp igjen. Jeg er sikker på at dagens ungdom vil gjøre som oss. Ta igjen det tapte og gå videre i livet. Dere vil ta mange nyttige erfaringer fra koronakrisen med dere på veien. Det vil dere sikker trenge når dere etter hvert skal ta hånd om eldrebølgen som kommer.

