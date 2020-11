Integrering handler om mer enn språk

Farhoud Falahatimarvast (21) 2. nestleder i Bærum Unge Høyre

Nå nettopp

Hva har disse tre bildene til felles? Farhoud Falahatimarvast (21) i Bærum Unge Høyre mener alle hendelsene handler om ytringsfrihet. Foto: NTB

Integrering og ytringsfrihet henger tett sammen.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

«Språk er nøkkelen til integrering», sa læreren min til meg da jeg begynte på ungdomsskolen. På denne tiden hadde jeg bodd i Norge i to måneder.

Lite visste jeg hva integrering var. Ordet var mer ukjent enn resten av den nye verden rundt meg. Men ordene integrering og innvandring var to ord jeg kom til å huske. To ord som skulle vise seg å følge meg resten av livet.

Feil definisjon

Jeg ble først lært opp til at du er integrert når du har lært et språk, fått deg utdanning og er klar for arbeidslivet. Men etter det som har skjedd det siste året, tviler jeg på at dette er hele sannheten.

I det siste har vi sett voldelige reaksjoner på Stopp islamiseringen av Norges (Sian) demonstrasjoner, et terrorangrep i Nice og en fransk lærers tragiske død etter halshugging. Jeg begynner å lure om pensumdefinisjonen av integrering er feil.

Farhoud Falahatimarvast (21), 2. nestleder i Bærum Unge Høyre. Foto: Privat

Integrering er så mye mer enn språk.

Integrering betyr også å ta imot verdier som er nødvendige å ha for å ta del i samfunnet. Du må ikke gå på ski eller spise pinnekjøtt på julaften for å være en del av det norske samfunnet. Ytringsfrihet er derimot noe vi ikke kan velge bort.

Den viktigste faktoren

Ytringsfrihet er en norsk verdi. En verdi utallige mennesker har dødd for. En verdi som gjør at vi i 2020 skal kunne si det vi mener uten å være redd for konsekvensene.

For personer på utkikk etter et land å flytte til er ytringsfrihet en av de viktigste faktorene for at folk kommer til Norge. Kanskje til og med den viktigste.

Selv husker jeg godt en vond episode fra da jeg første gang turte å ytre meg i timen. Jeg var 11 år, og vi lærte om religion i en samfunnsfagtime. Dette endte ikke særlig bra for meg.

Redd det samme vil skje

Jeg ble med en gang sendt til rektors kontor hvor jeg fikk en advarsel med hjem og en anmerkning. Dette skjedde ikke i Norge. Denne hendelsen skjedde i Iran, og der er ytringsfrihet en vits i mine øyne. Jeg er redd det samme skal skje her i Norge.

Norge er et fritt land. Du får ikke anmerkning for å mene noe. I Norge har du rett til ytre deg om det du vil og på den måten du vil.

Ytringer kommer i forskjellige former. Det kan være en sang av rapgruppen Karpe, et veggmaleri av Sylvi Listhaug (Frp), et innlegg på Facebook eller en karikatur av Muhammed. Ingen av disse fortjener å bli reagert på med vold, straff eller drap.

Fordi alle disse er beskyttet av ytringsfriheten, en norsk verdi. En verdi som må bli tatt imot som en viktig del av integreringen.

Les også Nøkkelen til god integrering ligger i hvem man omgås med

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.