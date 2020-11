Feminisme handler om frihet for alle

Maya Hassan (20)

Gutter skal ikke og burde ikke måtte være på en spesifikk måte for å passe inn i samfunnet, skriver Maya Hassan (20). Foto: TrustWolverines / Shutterstock / NTB

Hvis du bryr deg om problemene menn står overfor, så er du feminist.

Dette innlegget er et svar til Eivind Nejad-Trondsen (15), leder for Bjerke AUF. 19. november skrev han i Si ;D om hvorfor han ikke lenger kaller seg feminist.

Kjære Eivind, jeg leser at du er frustrert over at gutters problemer ikke blir satt søkelys på. Mye av kampen i feminismen handler om å utfordre kjønnsroller.

Det at gutter skal være tøffe, drive med sport, være dominerende og andre merkelapper som kommer med det å være gutt, er et stort problem i samfunnet. For begge kjønn.

Frihet til å velge

Hvis gutter begynte å snakke om følelser, overgrep, normer, sex og livet generelt, ville vi antagelig redusert antallet selvmord, overgrep, psykiske lidelser og spiseforstyrrelser blant gutter. Gutter skal ikke og burde ikke måtte være tøffe for å passe inn i samfunnet.

Jeg er enig, Kristin Gjelsvik kommentar om penisstørrelse var patetisk. Jeg tror veldig få er uenig med deg i det. Å mene at få feminister reagerte, er feil. Hun måtte beklage på Debatten på NRK foran tusenvis av mennesker.

Maya Hassan (20) Foto: Privat

Å være feminist handler om frihet for begge kjønn. Slippe å oppføre seg på en spesiell måte, enten det gjelder sminke, klær, karakterer eller sosiale forventninger. Frihet til ikke å være en seksuelt aktiv gutt, og frihet til å være en seksuelt aktiv jente uten å bli kalt hore.

Frihet til å velge design og kunst som gutt og elektro og byggfag som jente. Frihet til å gå hjem alene om kvelden og ikke bli slått ned eller voldtatt. Frihet til å gå på bar uten å oppleve press på å spandere eller å oppleve trakassering. Det er feminisme.

En felles fiende

Vi må bli flinkere til å markere ting uavhengig av kjønn. Kampen mot kroppspress angår alle, enten det gjelder sixpack, penisstørrelse, hårvekst, pupper eller rumper.

Kroppspress er felles fiende i pornoindustrien og skjønnhetsmarkedet. Alle har rett til å se ut som de vil, men ingen har rett til å få deg til å føle deg dårlig for hvordan du ser ut. Det er feminisme.

Én av grunnene til at gutter får dårligere karakterer, er guttens «rolle» i klasserommet. Ifølge forskning fra Høgskolen i Innlandet blir gutter som blir oppfattet som trøblete og hypre av læreren, gitt dårligere karakterer. Kjønn og forventninger skal ikke påvirke akademiske prestasjoner.

Du er feminist

Det å redusere feminisme til enten å være «mannehater» eller «kvinnehater» er sexisme i seg selv. I mange muslimske land har kvinner få rettigheter. I Polen er abort blitt ulovlig. I Mexico drepes kvinner kun fordi de er kvinner. I India blir kvinner kastet syre på om de vil ha skilsmisse.

Det er viktig å sette pris på, respektere og ikke minst ha kunnskap om flere hundre år med feministisk historie. Det er å hedre alle kvinner og menn som tok kampen før oss. Uten dem ville ikke jeg fått lov til å svare deg i et innlegg.

Så, kjære Eivind. Du er en feminist hvis dine kamper omhandler body shaming, selvmord og psykiske lidelser hos menn, uansett hva du vil kalle deg. Vi kjemper den samme kampen.

