Funksjonshemma-konvensjonen skal ikke gjøre oss spesielle. Snarere tvert imot.

Svaksynte blir kalt «jævla blinding» og rullestolbrukere «jævla hemmis» av samme årsak. Det handler om menneskesyn.

Å være et helt menneske betyr å leve et helt liv med alt det innebærer. Det kan ikke funksjonshemmede i dag, skriver debattanten. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Marianne Knudsen (21) Leder, Norges Handikapforbunds Ungdom

9. mars skal Stortinget ta stilling til om FNs funksjonshemmakonvensjon (CRPD) skal tas inn i norsk lov. Silje Solvang skriver på Si;D at hun håper det ikke skjer.

Jeg forstår godt Siljes bekymring om at funksjonshemmede blir stakkarsliggjort ved å innlemme konvensjonen i loven. Men i dag skjer det allerede i stor skala. For at vi skal kunne motvirke diskrimineringen, trenger vi menneskerettigheter som et verktøy.

Dagens norske lover som omhandler funksjonshemmede, orienterer seg nemlig mot et helse- og omsorgsperspektiv i stedet for et menneskerettighetsperspektiv. Det gjør at vi blir sett på som pasienter og brukere i stedet for hele mennesker.

Fakta Dette er debatten – FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal sikre at funksjonshemmede får innfridd menneskerettighetene sine på samme måte som alle andre. – Norge har forpliktet seg til å følge konvensjonen siden 2013, men den er ikke tatt inn som en egen lov, slik som eksempelvis barnekonvensjonen og kvinnekonvensjonen. – Flere har tatt til orde for at vi også skal innlemme CRPD i menneskerettsloven. Saken skal opp i Stortinget 9. mars. Vis mer

Ikke gjøre oss spesielle

Å være et helt menneske betyr å leve et helt liv med alt det innebærer. Det kan ikke funksjonshemmede i dag.

Det er viktig å forstå at funksjonshemmakonvensjonen egentlig ikke er egne menneskerettigheter for funksjonshemmede. De skal ikke gjøre oss spesielle. Tvert imot skal de gjøre oss mer som alle andre. Konvensjonen er nemlig en oppskrift for hvordan de generelle menneskerettighetene også kan gjelde oss.

Marianne Knudsen (21). Foto: Privat

Selv om krav til universell utforming står i likestillings- og diskrimineringsloven, blir ikke det praktisert. Det skyldes at CRPD ikke er en del av norsk lov.

Menneskesyn

Det stemmer at hatefulle ytringer mot funksjonshemmede er straffbart. Men slike saker blir sjelden fulgt opp og ender aldri med dom. Det skyldes at CRPD ikke er en del av norsk lov. Om den blir det, vil det ha mye å si for hvordan myndighetene opererer.

Svaksynte blir kalt «jævla blinding» og rullestolbrukere «jævla hemmis» av samme årsak. Det handler om menneskesyn. Jeg er enig med Silje i at vi skal bære vår funksjonsnedsettelse med stolthet. Om vi skal stå opp for at vi er mennesker på lik linje med andre, må det også gjelde i menneskerettighetene.

