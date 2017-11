Programmer som Line fikser kroppen fungerer ofte mot sin hensikt | Therese Spildrejordet

Line fikser kroppen er en ny dokumentarserie på NRK hvor hovedpersonen skal lære seg å like alt hun skammer seg ved over egen kropp.

Da jeg først så det var laget en slik serie, var jeg egentlig ganske bestemt på at jeg ikke skulle se den. Rett og slett fordi slike serier ofte går imot sin hensikt.

Mer oppmerksom

Målet med slike programmer er gjerne at folk skal endre tankemønster og få et mer avslappet forhold til kropp, men for meg har de ført til at jeg er blitt mer oppmerksom på hva jeg ikke liker med egen kropp.

Akkurat det tror jeg ikke at jeg er alene om.

Det er vanskelig å sette fingeren på akkurat hvorfor det er sånn, men mer komfortabel i egen kropp blir jeg ikke av slike programmer.

I det første programmet «løser» programlederen problemene sine ved å gå iført truse på jobb, for å hylle kroppen, tørre å vise seg frem og vise at mangfold. Jeg er usikker på hvor godt det fungerer i praksis.

Episoden tar også for seg forskjellige kvinnekropper, lett avkledd, i forskjellige fasonger og størrelser, men for hvilken pris? At folk skal forstå at vi alle er forskjellige? Akkurat det trenger du ikke være rakettforsker for å forstå.

Hva er årsaken?

Allerede tidlig i første episode henviser programlederen til forskning: «Norge ligger på verdenstoppen i dårlig kroppsfølelse» og «halvparten av norske jenter på 15 år ser på seg selv som for tjukke».

Det er her jeg stiller spørsmålet, hvorfor er det sånn? Det er her jeg mener det virkelige problemet ligger.

I den første episoden tar programlederen for eksempel for seg tusenvis av tenåringers forbilde: Kim Kardashian. Programlederen følger sminketipsene fra Kim Kardashian selv, og prøver selv å gå mest mulig kledd som henne.

Denne problemstillingen knyttet til hvem som er forbildene våre, håper jeg at serien vil ta grundigere opp i de neste episodene. For meg det ble litt borte i den første episoden.

Forbilder

Slik jeg ser det, er det dette som er interessant: Hvilke profiler følger en gjennomsnittlig ungdom på Instagram og blogg? Hvor stor påvirkningskraft har de, og hvorfor? Og hva med retusjert reklame? Eller modellene i butikkvinduene?

Poenget er at det er så mye inntrykk som påvirker oss i løpet av en dag, at vi ikke egentlig kan vite om det er vår egen psyke eller rett og slett samfunnet som gjør oss usikre.

Jeg kjenner egentlig at jeg blir ganske irritert over den «å gå inn i seg selv» greia hele tiden, for det er faktisk ikke så lett når man drukner i disse inntrykkene daglig.

Jeg kjenner egentlig at jeg blir ganske irritert over den «å gå inn i seg selv» greia hele tiden

Jeg håper at problemstillingene knyttet til årsakene til den dårlige selvfølelsen vil bli løftet frem i de neste episodene, og at serien vil gå i dybden på dem.

Etter min mening er det i alle fall meningsløst å grave i sine komplekser og bli mer komfortabel med dem uten å sette seg dypere inn i hvorfor det er sånn.

