Jeg er personlig kristen, og det er noe jeg som kristen reagerer på i dagens samfunn.

Norges befolkning er veldig opptatt av likestilling og religionsfrihet, i hvert fall utad. Men hvordan blir dette ivaretatt i ungdommens verden, og er det virkelig full religionsfrihet?

Hvis noen tuller om kristne og kristendommen i en samtale, så ler de andre i samtalen, fordi det er jo bare morsomt.

Men tar noen og tuller om muslimer og islam, blir personen stemplet som rasist, og at man har noe imot muslimer.

Det virker som om det er mer akseptert å håne kristne enn muslimer blant unge. Sånn er det i alle fall i mitt miljø. Hvorfor er det sånn? Ingen skal bli hånet for det de tror på.

Spør om vi er dumme

Jeg, og flere av mine kristne venner har vært i mange diskusjoner med ateister om hvor dumme vi er som tror på noe som ikke finnes, og at vi burde åpne øynene våre, for det vi tror på, er jo virkelig bare tull.

Det er greit at de tror på noe annet enn meg. Jeg er for at mennesker skal få tro på hva og hvem de vil.

Men jeg hører aldri at noen tar opp den samme diskusjonen med for eksempel en muslim.

Noe annet jeg har opplevd, er baksnakking av religiøse lærere. På ungdomsskolen hadde vi både kristne og muslimske lærere, og ut ifra samtaler i klassen var det den kristne læreren som fikk gjennomgå mest.

Hans tankegang og tro var feil på grunn av at han identifiserte seg som Guds barn og tror på Gud. Noe som er rart, er at jeg hørte aldri et ord om de muslimske lærerne. Ingen fortjener å bli snakket dårlig om på grunn av troen sin, uansett tro,

Redde for å tro

Så hvorfor er det sånn at kristne i noen ungdomsmiljøer får gjennomgå mer av medelever enn det for eksempel muslimer gjør?

Er det fordi kristendommen har vært en religion i Norge lenger enn det islam har, og da tenker ungdommen at det er mer greit å opptre respektløst mot kristne?

Jeg tror at dette gjør at ungdommer er redde for å tro på noe, fordi mennesker er så dømmende og alltid har noe å si på det du mener.

Jeg mener mennesker burde behandles likt og med respekt uansett tro, legning, kjønn, politisk syn og stil. Vi har nok ikke full religionsfrihet i Norge ennå.

