Kjære Aksel!

Jeg var sammen med en gutt i over tre år før det ble slutt for seks måneder siden. I løpet av de seks månedene har det vært veldig vanskelig for meg, og det har kommet frem flere ting som har gjort at jeg har følt meg sveket av ham.

Nå har vi blitt kjærester igjen, men han vil ikke at vi skal ha det offisielt på noen sosiale medier. Det får meg til å føle at han ikke vil at noen skal vite at vi er sammen.

Jeg sliter med å stole på ham fra før av, og jeg føler kanskje at vår relasjon er på hans premisser. Samtidig har vi det så utrolig fint sammen, og jeg har aldri vært så glad i noen før.

Det jeg egentlig lurer på, er om det jeg føler er normalt eller om jeg rett og slett er paranoid?

Hilsen jente (19)

Fakta: Spalte: Sex og psyke Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. Spaltene er gratis å lese den første uken. Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Psykolog Aksel Inge Sinding svarer:

Kjære jente (19)

Du er ikke paranoid! Dere har bestemt dere for at dere er kjærester, og han vil ikke offentliggjøre det - uten å forklare hvorfor. Selvsagt lurer du på hva det handler om! Når du også har følt deg sveket av ham før, er det ikke rart om det blir ekstra vanskelig. Da kan tvilen lett komme svikende med vonde spørsmål.

Er jeg ikke god nok for ham? Skammer han seg over meg? Hva er det med meg som gjør at andre ikke må se at vi er sammen? Har han en annen? Slike tanker er svært vonde og helt normale i den situasjonen du beskriver.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Aksel

Ubalanse i forholdet

Et kjærlighetsforhold kan sies å bestå av ulike byggesteiner som kan være der i forskjellig grad: lidenskapen og tiltrekningen man føler overfor den andre, nærheten man opplever og i hvilken grad man forplikter seg til å satse på forholdet. Det høres ut her som om dere har det fint sammen, men at det lugger også – spesielt når det kommer til forpliktelse.

Monica Strømdahl

Ut fra det du skriver så høres det ut som om det er en ubalanse i forholdet deres, og at det er på hans premisser. Det er et vanskelig utgangspunkt for å bygge noe stødig og bærekraftig sammen.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Aksel

En liten ryddejobb

Dere har altså en liten ryddejobb å gjøre. Dere må rett og slett ta en ordentlig prat om hva som har skjedd, hva som er status for forholdet nå og hva dere ønsker å bygge sammen fremover.

Fakta: Dette er Aksel Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning. Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse. I denne spalten tar han imot spørsmål om ting som er vanskelig, men også om ting man syns er bra eller bare er nysgjerrig på å lære mer om. Les intervju med Aksel her. Trykk her for å sende inn spørsmål til Aksel.

Jeg vet ikke hva det er han har gjort som har fått deg til å føle deg sveket, men hvis det fortsatt gnager i deg synes jeg du fortelle ham hva det dreier seg om. En av de viktigste faktorene for å tilgi og reparere i et parforhold, er at den andre viser at den forstår og angrer på det som er gjort.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Aksel

Frykter svaret hans

Dersom dere begge ønsker å være sammen burde det kunne være offisielt. Prøv og sett ord på hvordan det føles at han ikke erkjenner det. Jeg tipper dette er ekstra vondt å spørre om, fordi du kanskje også frykter svaret han kan gi. Det er uansett en for stor del av forholdet deres til å dytte under teppet.

Snakk om det vanskelige, selv om det er vondt. Det å gå på kompromiss med egne ønsker og behov lønner seg ikke i lengden. Jeg håper dere får en god prat sammen, og jeg ønsker deg lykke til med å bygge et forhold som gir deg det du trenger.

Hilsen Aksel, psykolog