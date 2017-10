Spill har vært en stor del av livet mitt, helt siden jeg var liten og opp til nå. Jeg kan fortsatt huske mine første spillmaskiner. Jeg fikk en Playstation 2 og en Nintendo da jeg var liten. Jeg har fortsatt min gamle Playstation hjemme og jeg var kjempeglad i den.

Gaming er en sport

Men tiden har forandret seg. Nye maskiner har kommet ut og gaming har nå blitt en verdenskjent sport. Men mange ser det ikke som en sport. Hvorfor?

Folk tenker nok at i en sport må man løpe eller sparke en ball, men i sjakk gjør du heller ikke noe av det, og det blir likevel ansett som en sport.

Før var gaming kanskje ansett som litt nerdete, men nå er det veldig vanlig. Og gaming er ikke så lett som folk kanskje tror, noen ganger trengs det litt teknikk.

Kan øke refleksene

Et rykte dataspill har, er at spillere kan bli voldelige av det. Jeg mener at det ikke er sikkert at spill fører til vold.

Det finnes også positive oppfatninger: Gaming kan øke refleksene til spillerne. Dataspill kan også lære bort historie.

Uansett hvilke rykter du velger å tro på: Jeg er en gamer og jeg vil alltid være en gamer.

