I dag har vi jo så god tilgang på pornografi og andre sider. Hvorfor er det da så viktig at ungdommer får lære om seksualitet?

I mange år har jeg hørt lærerne si at vi skal hoppe over dette temaet i naturfag fordi vi ikke har tid. Men er ikke dette emnet et av de viktigste?

For noen uker siden hadde alle tiendeklassingene på skolen min besøk av medisinstudenter.

Det var to medisinstudenter pr. klasse. De svarte på alle spørsmål.

Besøk av medisinstudenter

Da medisinstudentene kom, ba de alle sette seg i en ring. De ba oss om at det som ble sagt i denne sirkelen, skulle forbli der og håpet at vi ville åpne oss. Selv hadde de taushetsplikt.

Vi snakket om kjønnsorganer, sæd og alt mellom himmel og jord. Klassen stilte spørsmål, og de fleste syntes det var interessant.

Mot slutten av dagen kom temaet om seksuell trakassering, overgrep og voldtekt. Det ble full diskusjon i klassen.

Vi ble lest en historie, der den endret seg litt for hver gang. Den handlet om en jente og en gutt som hadde vært på fest. De var jevnaldrende. Det ene spørsmålet fra medisinstudentene gikk igjen.

Hvem her har gjort noe feil? Var det feil av gutten å tilby jenta alkohol? Og var det senere på kvelden galt av ham å fortsette da hun fniste mens hun sa nei?

Selvfølgelig er det siste galt. Når det kommer til sex, er nei alltid et nei, uansett.

Men har jenta litt skyld i det hun også? Er det like lett for andre parten om man ler?

Noen ivrige jenter i klassen mente at dette var feil. En gutt mente at når hun ler slik, er det noe annet.

Dette er jeg for så vidt litt enig i. Det er ikke alltid like enkelt å tolke noen andres signaler.

Kanskje han ikke hørte at hun sa nei? Kanskje han bare hørte henne le og si noe? Uansett skulle han jo selvfølgelig stoppet. Dette er ikke en unnskyldning.

Er det bare hans feil?

Er det bare hans feil? Er det automatisk voldtekt? Hvor går grensen for å beskylde noen for voldtekt?

Det er begynt å bli et lite problem at jenter har begynt å slenge med ordet voldtekt. Er det bare hans feil at han fortsatte?

Har hun ikke ansvar for å si tydeligere ifra om han ikke hører etter?

En stor del av klassen var enig om at dette var feil. I prinsippet er det feil, men i praksis kan det være litt mer komplisert.

Derfor er det viktig å lære å ta stilling til dette tidlig i livet. Det er så utrolig viktig at dette er noe som ungdommer er kjent med, før man eventuelt havner i denne situasjonen selv.

Det er også utrolig bra at slike unge medisinstudenter tar opp slike ting og at vi får lov til å diskutere overgrep.

Fortsett med dette, dette er noe skolen gjør riktig. Så til slutt, kjære norske skole, ikke hopp over seksualundervisningen.

