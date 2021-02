En integrering alle er en del av

Nigisti Kuflu (18) Leder i Follo Unge Høyre

Hvis ikke alle villige til å lære av hverandre, kommer ikke integreringen til å gå noen vei, mener debattanten. Foto: NTB

Jeg skal kunne lære om norsk kultur og feire 17. mai som en stolt nordmann. Samtidig skal jeg fortsette å lære om eritreisk kultur og feire 24. mai som en stolt eritreer.

Min hjertesak er integrering. Dessverre snakker de fleste partiene, inkludert mitt eget, altfor lite om temaet. Jeg vil at Norge skal ha den beste integreringen verden har å by på.

Men uansett hvor integrert jeg er, og hvor mye jeg snakker om integrering, får jeg dessverre hat og stygge kommentarer både fra utlendinger og etniske nordmenn. Bare fordi jeg er brun i huden.

Sist gang jeg skrev et leserinnlegg om temaet, fikk jeg høre at jeg hadde et identitetsproblem og at jeg aldri kom til å bli norsk uansett hva jeg gjorde. Jeg fikk ordet «kinderegg» kastet etter meg litt for mange ganger (altså brun utenpå, men hvit på innsiden). Dessverre er ikke sånne kommentarer noe nytt.

Hverdagsrasisme

Jeg har levd et helt liv med hverdagsrasisme og fordommer bare fordi jeg er brun. Jeg er blitt fortalt at «sånne som meg» ødelegger landet vårt og stjeler jobber, og jeg er blitt fortalt at «sånne som meg» ikke er godt for noe annet enn å selge dop og lage bråk.

Nigisti Kuflu (18) er leder av Follo Unge Høyre. Foto: Privat

Uansett hvor mye jeg integrerer meg, er det nordmenn som aldri kommer til å se på meg som en av sine egne. Nei, jeg er ikke 100 prosent norsk, og jeg kommer aldri til å være det heller. For selv om jeg ble født i Norge og har levd hele livet mitt her, så er foreldrene mine født og oppvokst i Eritrea. Noe jeg er ekstremt stolt av.

Jeg elsker den eritreiske kulturen, og jeg elsker å være norsk-eritreer. Likevel får negative fordommer meg til å føle at jeg ikke er hverken norsk eller eritreer. Derfor er det ekstremt viktig at vi har en god integreringspolitikk som inkluderer alle.

Kvitte seg med fordommer

Jeg skal kunne lære om norsk kultur og feire 17. mai som en stolt nordmann. Samtidig skal jeg fortsette å lære om eritreisk kultur og feire 24. mai som en stolt eritreer. For at det skal være mulig, må vi alle være villige til å lære og respektere hverandres kulturer.

Det inkluderer også at innvandrere må kvitte seg med de dårlige sidene ved sin kultur, og akseptere og internalisere det vi kom til Norge for: Ytringsfrihet og friheten til å elske den man vil, for å nevne noe.

Samtidig må etniske nordmenn kvitte seg med sine fordommer mot innvandrere og være villige til å lære om kulturen til de som kommer. For Norge er først og fremst et flerkulturelt land med mange gode bidrag som alle har godt å lære mer om, for eksempel musikk og god mat.

Tiltak som gjør det mulig

Vi må ha tiltak som gjør dette mulig. Vi må ha læringsarenaer og arrangementer, både lokalt og nasjonalt, hvor vi alle kan lære om hverandre. Et godt eksempel er i barnehager hvor man lærer om kulturen til alle barna på avdelingen ved bruk av både lek og musikk. Det er en av mange grunner til at vi må bli flinkere til å sende barna våre i barnehagen.

Hvis ikke alle villige til å lære av hverandre, kommer ikke integreringen til å gå noen vei. Da kommer det kun til å bli vanskeligere for nye innvandrere å integrere seg i det vakre landet vårt.

