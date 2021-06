Vi må gjøre det bedre enn dette her

Mina Mileman 18 år

7. juni 2021 13:50 Sist oppdatert 27 minutter siden

Er det virkelig sånn vi vil at parkene skal se ut rett etter gjenåpningen? spør Mina Mileman (18). Foto: Annika Byrde / NTB

Jeg kunne nesten ikke se gresset jeg gikk på.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

27. mai åpnet Oslo igjen etter en lang og vanskelig nedstenging. Og nå er det endelig blitt vær til å sitte ute og kose seg med venner man ikke har hengt med på en god stund.

Jeg liker selv å ta en øl i parken. Dette er noe jeg synes vi fortjener å gjøre. Likevel vil jeg si at jeg er ekstremt skuffet.

Ølbokser og plastposer

Når solen går ned, og det nærmer seg kveld, kan jeg se mennesker flokke seg. De store parkene blir dekket av både måker og mennesker, men ikke minst av søppel.

Jeg ble satt ut da jeg gikk forbi St. Hanshaugen en fredag kveld. Jeg kunne nesten ikke se gresset jeg gikk på. Alt sammen var dekket av ølbokser, plastposer, engangsgriller og knuste vinflasker.

Er det virkelig sånn vi vil at parkene skal se ut rett etter gjenåpningen?

Jeg håper at alle som har lagt fra seg så mye som en ølflaske, skammer seg skikkelig. Det er feil å skylde på at promillen er det som gjorde at du forsøplet. Det er rett og slett egoistisk og idiotiskikke å ha nok vett i hodet til å huske å plukke opp søppelet etter seg.

Ingen unnskyldning

Jeg er selv russ i år, og jeg vil bare si at det absolutt ikke bare er russen som er problemet når det gjelder å ødelegge parkene. Jeg så nesten bare 20–30 år gamle voksne som oppførte seg som barnehagebarn.

Jeg skjønner veldig godt at pandemien har vært vanskelig. Når man først får lov til å være ute blant folk, kan det fort bli kaotisk. Men det er fortsatt ikke en unnskyldning for all forsøplingen som foregår hver eneste sommerkveld.

Jeg er oppriktig skuffet, og jeg håper de som føler seg truffet, tar seg sammen og husker å plukke opp søppelet neste gang.

Skli i oppkast

Det blir ikke bare stygt for alle andre som vil bruke parkene, men også for dyrene. Fugler får i seg mengder med plast, og hunder på luftetur får glasskår i potene. Barn som vil leke i parken, klarer ikke å løpe over gresset uten å skli i øl og oppkast.

Vi må gjøre det bedre enn dette her.

For at denne sommeren skal blir bra for Oslo, må vi stoppe å være late og egoistiske mennesker. Vi må ha nok selvkontroll til å passe på oss selv og de rundt oss. Dette er det minste vi kan gjøre. Det er på tide at vi tar oss sammen!

