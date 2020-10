Studieforberedt etter studieforberedende? Ikke særlig.

Stella Ramborg (19)

Nå nettopp

Det nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika i Oslo er et populært sted for studenter å lese. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

På videregående jaget vi kompetansemål etter kompetansemål. Det har ikke hjulpet meg på universitetet.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Som statsvitenskapsstudent på Universitetet i Oslo er nesen min for tiden dypt begravd i pensumbøker. Jeg og mine medstudenter leser dag inn og dag ut, og vi kan gjerne bruke én time på virkelig å forstå fem sider av pensum. Dette er jo for så vidt greit, men noe jeg har tenkt litt over, er hvor lite erfaring jeg har med denne type arbeid.

Jeg hadde ingen god studieteknikk for lesing og forståelse som førstegangsstudent rett ut av videregående. Hva er årsaken til det?

På videregående jaget vi kompetansemål etter kompetansemål. Jeg fikk aldri mulighet til å lese og konsentrere meg om lengre tekster, skrive om dem og diskutere med andre. Men det er det som er forventet av meg på universitetet.

Mangler dybdeforståelse

Jeg kan ikke huske å ha lest mer enn kanskje tre bøker i løpet av mine år på videregående i Norge. Utvekslingsåret mitt i Australia var annerledes.

Stella Ramborg (19). Privat

I løpet av ett år leste jeg vel fire eller fem bøker kun i engelsktimene, og vi drev med mye etterarbeid for virkelig å forstå budskapet. Hvert kapittel hadde spørsmål som skulle drøftes og bli besvart, og mot slutten av terminen skrev vi en oppgave om boken og analyserte den grundig. På videregående i Norge derimot var det kun i ett fag vi analyserte bøker i dybden, men det var et valgfag som ikke alle hadde.

Tidligere skrev alle elever i 3. klasse et særemne. Typisk var det at man leste tre bøker, skjønnlitteratur eller sakprosa og skrev en oppgave om dem. Det var på en måte den siste prøven før man møtte studiene.

Nå leses det kun korte tekster, ofte digitalt. Det synes jeg er trist. Jeg mener at en allmenn utdannelse må gjøre plass til at elever får lest og arbeidet med lengre tekster, som for eksempel romaner. Burde ikke videregående forberedt meg mer på denne type læring?

Trenger mer øvelse

Lesing og forståelse er en stor del av så mange studier, og man trenger det selvfølgelig i andre sammenhenger enn bare universitetsutdannelser.

Vi trenger mer øvelse på å lese lange tekster om vi skal være studieforberedt.

Jeg skulle ønske at jeg og alle vennene mine hadde lest og fått glede av samme bok. Jeg skulle ønske jeg fikk lest mer enn kun én klassiker i løpet av mine 12 år på skole i Norge. Jeg skulle ønske alle hadde skjønt referansene mine til Hamsun, fordi de er ganske morsomme.

Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.