I fjor fikk jeg avslag på det jeg anså som en drømmejobb i partipolitikken. Jeg ble stum da jeg fikk begrunnelsen fra arbeidsgiver.

Hadde jeg overvurdert mine egne ferdigheter? Kanskje jeg ikke var så god som jeg trodde?

Jeg følte meg ikke annet enn innbilsk og mislykket. Jeg fikk lyst til å slutte.

Fakta: Debattserie: Avslag Hvorfor er det så vanskelig å bli avvist? Hvordan reiser man seg igjen etter å ha fått avslag? Si ;D har invitert unge stemmer til å skrive om dette temaet. Har du lyst til å skrive? Send innlegget til sid@aftenposten.no eller til vilde.bratland.hansen@aftenposten.no.

Privat

Vil ikke skuffe

Det er ikke så mye som skal til for å føle seg mislykket i dagens samfunn.

Det forventes at man skal oppnå gode karakterer på skolen, være på toppen av det sosiale hierarkiet og vise frem sine beste sider på sosiale medier.

Blant unge finnes det ingen større frykt enn ikke å lykkes. Middelmådighet er nærmest blitt et onde.

Vi er redde for å skuffe foreldrene våre, lærerne våre og vennene våre.

Presset kommer til uttrykk og forsterkes i samtalene rundt middagsbordet, i dialog med læreren, i skolegården og på sosiale medier.

Foreldrene dine synes karakter fire er lavmål. Læreren din ønsker at du strekker deg lenger. Du er forelsket i noen som ikke er forelsket i deg. Du får færre likes på sosiale medier enn «alle» andre.

Som ung er det vanskelig ikke å la seg påvirke av forventningspresset. I tillegg er vi redde for ikke å innfri forventningene vi har til oss selv.

Jeg mener at vi har lett for å glemme at det er helt menneskelig ikke å lykkes til enhver tid.

Dette må vi bli flinkere til å fortelle oss selv.

Når nærmest hele samfunnet forkynner en holdning om at en gjennomsnittlig prestasjon ikke er god nok, er det ikke rart at et avslag føles sårt.

Men i stedet for å forklare opphavet til forventningspresset, bør vi heller stille oss selv følgende spørsmål:

Hvorfor velger vi å la oss påvirke av det?

Hvorfor har vi skyhøye og umenneskelige forventninger til oss selv?

Nederlag som erfaring

Vi bør snakke mer om nederlagene vi opplever. Vi må slutte å være redde for å vise sårbarhet.

Avslag og nederlag føles vondt. Følelsen av skuffelse er en helt naturlig respons dersom man får avslag fra drømmeskolen, drømmejobben eller en potensiell drømmekjæreste.

Følelsene som oppstår når man får avslag, har lett for å ta overhånd, men da må vi huske på at livet går videre.

Noen ganger må man bare bite tenne sammen, fokusere på det man får til og fortsette.

I dag er jeg glad for at jeg klarte å bite tennene sammen da jeg ikke fikk min drømmejobb.

Jeg sa til meg selv at nederlag er en erfaring, at man må gå videre. Hvis man lar seg kontrollere av frykten for avslag, kommer man seg i hvert fall ingen vei.

