Det burde ikke være mulig å bygge status, berømmelse og formue på benbygningen eller ansiktssymmetrien sin. Hvorfor blir ikke berømmelse og status fordelt på mennesker som utretter eller har en lidenskap for noe?

Privat

Jeg vil for eksempel heller se treningsbilder enn nok et bassengbilde fra Dubai, og jeg vil heller se en gjennomarbeidet sminkelook enn nok et bilde fra en kafé.

Og så vil jeg se kunst, musikk og meninger, selvfølgelig – jeg bare presiserer at det går an å ha talenter innenfor utseendebaserte aktiviteter også.

Jeg er ikke imot å poste kafébilder. Sommeren 2018 postet jeg faktisk et bilde fra Starbucks, og jeg fikk 60 likes.

Linn Isabel Eielsen

Poenget er at jeg ikke føler at kafébildet mitt fortjener berømmelse, for det er en ganske kjedelig post. Det inneholder riktignok et ordspill, men liksom, jeg drakk iste i Spania, og det gjør meg ikke til Malala.

Malalas bilde av boken hun skrev om flyktningers historier, fikk forresten ca. 2,3 millioner færre likes på Instagram enn Kendall Jenners sponsede veskereklame for Longchamp. Og det sier sitt.

Hvis vi fortsetter å akseptere at influensere får betalt for å promotere Botox, fillers, extensions og silikon, er vi med på å øke skjønnhetspresset.

Derfor sluttet jeg i dag å følge fem «influensere» og begynte å følge Malala og Jenny Jordahl i stedet.

