Teateret har alltid vært en del av meg, og drømmen om å stå på scenen har vært drivkraften bak alt.

Drømmen om scenen sprang først ut fra frihet og lek, men ble på videregående til et karakterjag og kompetansemål-maraton. Etter 13 år i hamsterhjulet la forventningene opp til at jeg skulle fortsette dette løpet av et liv og «bli» noe.

Jeg gjorde jeg som de fleste skuespillerspirer og søkte meg inn på KHIO – huset med glorie som tak, norsk teatersmelteverk, det ultimate nåløye. Den høyeste høye Teaterhøyskolen. Jeg kom ikke inn.

Taterteater

Med den 13 år gamle, sure tvangstrøyen klaustrofobisk limt inntil kroppen tok jeg derfor et litt annerledes valg.

Kanskje kunne livet fungere som skolegård? Kanskje fantes det lærere uten kaffeånde? Jeg ville tilbake til leken og skapergleden teateret en gang så forførende hadde introdusert meg for.

Jeg flyttet til Oslo for å realisere visjonen om en teaterforestilling om taterne.

Taterne er det frie, nomadiske folket som vandret med reisen som mål, hadde farger i bagasjen og friheten som våpen. Tater-Milla, min tippoldemor, ble stykkets hovedperson og sa selv en gang at «av livets skole blir det hvert fall folk». Selv gikk hun aldri på skolen, men endte opp som høvding for sitt folk.

Avvenning av skolen

Det svært kimse-verdige begrepet «livets skole» ble min realitet og en heftig styrkeprøve.

Her fantes det ikke lenger svar en kunne sette to streker under, ingen lærer med rød penn eller en pisk som hveste «stå opp klokken seks, ellers ryker mattekarakteren din».

Jeg måtte avvennes mitt sterke avhengighetsforhold til skolen.

Erfaring blir sittende i kroppen

Utdanning er viktig, men litt for lite kimset med og altfor ofte tatt for gitt. I dag virker det som om den vi er på papiret definerer oss, og at det ikke finnes noen andre alternativer.

Det har vært tøft til tider, men det har gjort at jeg har lært på en litt annen måte. Erfaringsbasert kunnskap blir sittende fast i kroppen, ikke bare i hodet.

Jeg har lært meg å jobbe for og våge å satse på det jeg tror på. Og på mange måter var løsrivelsen fra det kjente og trygge nødvendig for å se hvilke muligheter som fantes.

Utdannelse og dannelse

Reisen er målet, mente min tippoldemor.

I dag er ikke lenger det store spørsmålet «å være eller å ikke være», men hva du skal bli.

Det er noe med at mens en utdannelse har en klar start og slutt, er dannelse en evig prosess; en oppdagelsesferd som ikke sier at du blir ferdig, men at du er under utvikling.

Eget firma og forestilling

Min aller viktigste skoletime tok sted i en teatersal, der Toralv Maurstad med overjordisk tilstedeværelse fortalte genuint, lidenskapelig og oppriktig om sin kjærlighet for teateret og frihetsfølelsen scenen ga ham.

Det grep meg umiddelbart og bekreftet følelsene jeg hadde for teateret. Jeg var heldig, fordi jeg i det øyeblikket visste hva jeg ville.

Videregående ga meg verktøyene jeg trengte for å skape teater, lage min egen arbeidsplass og lære på egen hånd.

Nå driver jeg mitt eget firma og jobber med teater som skuespiller og manusforfatter, både hjemme og ute på reise. Jeg har funnet ut at livet er en fin skolegård, men kaffeånden kommer dessverre ingen unna.

