«Herman Stengel er en horesønn! Herman Stengel er en horesønn!» Dette er ordrett det en del av Vålerengas supporterklubb, Klanen, sang under kampen mot Strømsgodset. Stengel spilte tidligere for Vålerenga, men nå for Strømsgodset.

Dette er ikke første gang folk blir trakassert eller grovt hetset i forbindelse med fotball. Hvorfor blir ingenting gjort?

Foreldre som slakter dommere

Eksempelet med Stengel er på Norges høyeste nivå. Det jeg vil endre, handler ikke bare om de profesjonelle spillerne og kamper på høyt nivå. Dette handler også om de lavere divisjonene, spesielt barne- og ungdomsfotballen.

Jeg spiller selv fotball på et nokså seriøst nivå. Foreldre som slakter dommere, er ikke særlig sjeldent, selv om laget mitt og foreldrene oppfører seg bra. Men jeg har opplevd flere situasjoner hvor dommere virkelig får høre det.

Og jeg har hørt om foreldre og spillere som har klart å få unge dommere til å gå gråtende av banen.

Da er det ikke rart at vi som ser opp til foreldrene, også får dårlige holdninger til dommere.

De er jo tross alt de vi lærer det meste av. En annen ekkel del av fotballen er når spillere bytter klubb. Å bytte klubb kan være litt som om å bytte jobb. Man søker nye utfordringer, og kanskje leter man etter noe som kan gjøre hverdagen lettere.

Eller så vil man kanskje tjene mer penger. Likevel så kaller man spillerne for Judas. Som om å bytte klubb er det samme som å få noen drept.

Det er lov å være frekk i kjeften

Spillere må slippe å høre så mye ekkelt. Det er ikke rart at fotballspillere ikke tør å være åpne om for eksempel sykdom, ting i familien eller seksuell legning. Hvorfor skal de utsette seg for faren ved å la folk slenge dritt?

For å si det sånn, hvis du sier noe, eller noen får vite om noe, som kan bli brukt mot deg, vil det bli brukt mot deg.

Når skal Fotballforbundet begynne å gjøre noe med dette?

Jo lenger det får fortsette, jo mer sannsynlig er det at vi som vokser opp med hatet, kommer til å føre det videre.

Jeg mener at man ikke kan stå inne for slik oppførsel, enten det er trenere, supporterklubber, supportere eller bare ivrige foreldre. Man må starte med forebyggende arbeid allerede i barnefotball. Det må forbundet og klubbene samarbeide om.

Jeg mener ikke at det ikke skal være lov å hate i fotball. Det er tross alt det som holder fotballen i live. Det skal være lov å synge om hvor dårlige motstanderen er og hvor suverene man selv er.

Det burde være lov å være litt frekk i kjeften. Men den personlige hetsen som sårer spillere og dommere, må lukes vekk. Nå må klubbene og resten av Idretts-Norge ta ansvar. Og det må gjøres fort!

