Demonstrantene i Irak blir skutt og slått. Det er på tide å våkne! | Mohtadin Al-Anbary

For tiden er det mye som skjer i Irak. På grunn av urettferdighet har innbyggerne demonstrert mot staten for å kjempe for sine krav og rettigheter.

Rettigheter som alle bør ha. Rettigheter som rent drikkevann og elektrisitet til alle.

Det er snart 15 år siden vi fikk demokrati i landet. Likevel er det bare blitt verre og verre for innbyggerne i Irak.

Hvorfor? Fordi de som sitter med makten, ikke tenker på landets beste. De gjør heller ikke noe for å gjøre landet bedre. Pengene blir brukt på unødvendige ting eller fordelt på dem som jobber i staten.

Hva med innbyggerne? De får absolutt ingenting. Etter 15 år med lite strøm, lite rent vann og med urettferdighet, har befolkningen endelig fått nok.

Nå velger de å stå imot og kjempe for det de fortjener. De kjemper for et bedre land å leve i.

Et land der barna deres kan få en fremtid, et land der ingen legger seg sultne om kvelden. Et land der alle blir sett og hørt.

Et land der ingen må dø for å kjempe for de mest grunnleggende rettighetene et menneske skal ha.

Dessverre blir demonstrantene skutt på og slått. Det blir brukt tåregass for å fjerne demonstrantene fra gatene. Det er flere som blir skadet, og flere har mistet livet.

Likevel er det ingen støtte å se. Hverken på sosiale medier eller i nyhetene. Er det ikke på tide å våkne?

Er det ikke på tide å lære seg at alle mennesker er like mye verdt? At alle fortjener oppmerksomhet i en slik situasjon?

For å skape en endring, må vi alle sammen bidra og stå imot urettferdighet.

