Jeg synes det er urettferdig at vi hiver plast i havet bare fordi vi ikke gidder å bære den til søppelspannet. Dette har jeg noen argumenter for.

For det første: Fisker skjønner ikke at plast er farlig å spise, de tror bare det er mat. Dermed får fisk plast i magen, og plasten stopper fordøyelsessystemet og da får ikke fisken plass til mer mat i magen.

For det andre: Plast er forurensende, fordi i motsetning til papir forsvinner ikke plasten så fort. Den blir bare mindre og mindre og mindre, og det tar mange år før den forsvinner.

Til slutt vil jeg bare si at jeg håper dere skjønner at vi må skjerpe oss, for som de sier: «Bruk hodet, vi har bare en klode.»

