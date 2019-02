Skolen er tilpasset fabrikkarbeidere. Du må gjøre som du får beskjed om, uten å finne på noe selv. Du må be om lov for å gå og for å spise.

Men vi lever i 2019, hvor de fleste jobber krever personlige egenskaper, og en evne til å finne kreative løsninger på problemer.

Privat

Skolen, slik jeg kjenner den, går ut på å huske informasjon som du blir fortalt. Mennesker er ikke laget for dette. Mennesker er nysgjerrige, de lærer ved å prøve ut ting.

Straffer elevene

Du får ikke lære selv, men må sitte å høre på at noen forsøker å lære deg noe, uten å faktisk lære noe som helst. Du prøver å huske noe til en prøve, som du mest sannsynlig glemmer etterpå.

Skolen har rett og slett blitt et huskemesterskap, der den som husker mest, vinner.

Nicoline Grenersen skrev den 6. Februar: «A4-skolen straffer alle som går på den». Og det er sant, skolen er laget for en gjennomsnittlig person som ikke finnes.

Noen ligger på et høyere nivå enn det skolen ligger på, og blir bremset. Andre blir hengende etter, siden lærerne går videre til neste tema før du har lært deg det forrige.

Demotiverende

Alle er gode til noe, men når undervisningen baserer seg på det man ikke er god på, blir man demotivert.

Ta profesjonelle idrettsutøvere for eksempel. De øver ikke alle på akkurat det samme. Nei, de øver på det de trenger å bli bedre på. For verdens beste keeper kommer ikke til å bli verdens beste angrepsspiller.

Skolen må satse på hver enkelt elev, slik at de kan bli den beste på det DE er best på.

Sløser bort tid

Mange anser meg som skoleflink, men jeg er ikke særlig glad i skolen. Den får ikke frem det beste i meg. Skolen bremser meg, fordi jeg må gjennom det samme pensumet som alle andre, selv om jeg kan mye av det fra før.

Det er noe galt når elever blir hjemme for å øve til eksamen, i stedet for å komme på skolen for å lære. Mange synes rett og slett at de sløser bort tiden sin ved å komme på skolen.

Vi trenger en ny type skole, som hjelper hver og en på å bli enda bedre på det de er gode på.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.