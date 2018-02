Jeg slutter aldri å forbløffes over hva nettserien Skam har fått til. Det er imponerende i seg selv at NRK har klart å produsere en TV-serie som både er relevant og virkelighetsnær for dagens norske ungdom. Det er imponerende at de tar opp temaer som overgrep, voldtekt, seksualitet, religion og press på en realistisk og nytenkende måte.

Men jeg hadde aldri trodd at serien skulle bli et internasjonalt fenomen som også fenget ungdommer andre steder på kloden. Jeg hadde aldri trodd at den ville føre ulike kulturer sammen.

Privat

Første klipp fra franske Skam

Mandag formiddag ble det første klippet av den franske Skam-versjonen utgitt. Klippet er nesten identisk det første klippet i den norske originalserien. Frankrike er det første landet til å lage sin versjon av serien, og Spania, Tyskland, Nederland, Belgia, Italia og USA har alle planer om å gjøre det samme.

Det er ikke grunnløst å påstå at Skam har skapt en språkrevolusjon. Da den norske versjonen gikk, samarbeidet fans verden over for å lage engelske undertekster slik at så mange som mulig kunne se serien. For mange fans var serien så altoppslukende at de til og med begynte å lære seg norsk.

Kan bryte språkbarrièren

Jeg har opplevd at norske ungdommer er litt skeptiske til å se fremmedspråklige filmer og serier som ikke er engelske. Vi kan gjerne se en svensk krim i ny og ne, kanskje en dansk spillefilm hvis den går på TV. Ungdommer blir kanskje tvunget til å se en tysk krigsfilm i tysktimene på skolen. Men det er svært sjelden at vi frivillig oppsøker filmer og serier som hverken er nordiske eller engelske.

At Skam kommer i nye språkdrakter, kan være med å bryte den språkbarrièren. Flere av mine venner har sett det nye klippet, og som med den norske versjonen, jobber ivrige fans iherdig for å lage nye undertekster. Nå må nordmenn innta den aktive rollen for å forstå handling og dialog, og kanskje opplever vi at det å se en fransk serie kanskje ikke er så ille som man skulle trodd.

Et nytt språkeventyr

Det er kanskje for mye å håpe at nordmenn kommer til endre sine film- og TV-vaner som følge av Skam. Det er kanskje for mye å håpe at de nye versjonene vil ha en positiv effekt på språkgleden vår. Men dersom den franskspråklige versjonen av Skam gjør at norske ungdommer plukker opp et fransk ord eller to på eget initiativ, er det likevel en lovende start på et nytt språkeventyr.

