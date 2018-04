Iver Daaland Åse skriver i Si ;D om et innlegg jeg har i Morgenbladet. Der skriver jeg at nivået på innleggene i Si ;D er imponerende, men at det har noen problematiske sider når ungdom og unge voksne har en egen debattside i Aftenposten.

En av de fine tingene med Si ;D er, som Iver Åse også skriver, at det gir spalteplass til alle dem som ikke er professor, direktør eller næringsminister. Men mitt spørsmål er om ikke slike egne ungdomsarenaer – særlig når de går helt opp til 21 år – også bidrar til at vi ikke egentlig behandler unge voksne som voksne. Sagt på en annen måte: Burde ikke flere ungdommer og unge voksne slippe til i de helt vanlige spaltene? For like mye som debatt mellom ungdom, burde vi ha debatt mellom ungdom og voksne. Fordi det ikke burde ha noe å si om du er ung eller gammel, direktør eller student. Det er kraften i argumentene som bør være avgjørende.

Jeg leser for øvrig Si ;D hver eneste dag. Det kommer jeg til å fortsette med.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

