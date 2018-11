Kursen KrF-leder Knut Arild Hareide pekte ut for KrF, var akkurat den jeg ønsket meg for partiet. Det var et slikt KrF jeg alltid har drømt om: et bredt, åpent og raust kristendemokratisk sentrumsparti med fokus på de sakene som virkelig betyr noe.

Partiet valgte å kaste Knut Arild og hans prosjekt til fordel for regjeringsdeltagelse med FrP. Det synes jeg er utfordrende.

Derfor har jeg nå gått mange runder med meg selv og vurdert om jeg vil fortsette mitt engasjement i partiet. Etter mange dager i tenkeboksen har jeg nå landet på en konklusjon. Jeg blir i KrF.

Et veivalg for evigheten?

KrF har nå valgt å forsøke et regjeringssamarbeid med Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet.

Selv om jeg ikke synes dette er en særlig klok beslutning, så aksepterer jeg den og gratulerer blå side med seieren.

Jeg hørte på Knut Arilds argumentasjon rundt valg av regjeringspartnere og støttet hans veivalg. Men jeg hører også på Knut Arild når han sier at dette er ikke et veivalg for evigheten.

Misforstå meg rett. Jeg kommer ikke til å forsøke å sabotere regjeringsforhandlingene som nå foregår.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Jeg håper KrF får masse gjennomslag. Men går prosjektet om et KrF på høyresiden dårlig, og vi havner under sperregrensen i 2021, mener jeg det er naturlig at vi i det minste løfter diskusjonen om vi må prøve noe annet.

Hvis vi fortsatt skal kunne kalle KrF et sentrumsparti fremover, kan vi ikke låse oss til høyresiden i mange år, selv om vi nå går inn i Solberg-regjeringen frem til valget i 2021.

Jeg håper jeg tar feil i mine spådommer. Jeg frykter nemlig at veivalget vi har tatt, vil gjøre at KrF kun styrker seg på Sør-Vestlandet og svekkes ellers i landet: et skritt i retning av å bli et regionalt parti.

Dessuten var Knut Arild en svært populær partileder det blir vanskelig å erstatte. En partileder med integritet, unik inkluderingsevne og som gang på gang har stått rakrygget gjennom utfordrende tider.

Men jeg skal gjøre alt i min makt for at KrF fortsatt står sterkt i hele landet, fordi partiprogrammet fortsatt er det samme, og jeg tror hele Norge trenger KrF.

Jeg kommer også til å støtte lagets neste kaptein, uansett om navnet som står på kapteinsdrakten videre blir Hareide, Ropstad, Syversen, Bollestad, Ekeberg eller Lunde.

Starten på en kamp

Etter landsmøtet stilte jeg spørsmål ved om jeg og alle andre «røde» fortsatt var velkommen i partiet. Jeg var i tvil om vårt engasjement betydde noe for partiet. Jeg tror og håper vi betyr noe for partiet.

Om ikke vi fortsetter å kjempe for det vi tror på, hvem skal gjøre da?

Partiets høyreside har stort sett vært rause og vist at de vil ha oss «røde» med videre. Det setter jeg pris på. Men jobben for å samle partiet er ikke fullført.

Jeg håper vi som tapte 2. november, fortsatt blir møtt med raushet fremover, og at partiet kan være ærlige på at det fortsatt er politiske forskjeller mellom KrF og Frp, og at en inntreden i Solberg-regjeringen er brudd på et løfte.

Jeg velger å stole på Hareide når han sier at KrFs sjel ikke påvirkes av hvem vi samarbeider med. Jeg forstår de som melder seg ut, men jeg velger heller å se på Knut Arilds forslag som starten på en kamp - ikke slutten.

KrF trenger bredden for å lykkes fremover. Sammen finner vi de beste løsningene, og jeg mener KrF fortsatt er det beste redskapet i dagens politiske landskap for å endre samfunnet til noe bedre. Norge trenger et kristendemokratisk parti. Derfor blir jeg med videre på laget.

Les mer om debatten:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.