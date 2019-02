Emil Korshavn i Oslo FpU skrev nylig et innlegg der han hevder at kapitalismen bekjemper fattigdom og gir folk mer frihet.

Korshavn skriver at det er blitt mindre fattigdom enn før. Om man er litt flink med tall kan man få det til å se sånn ut. Faktum er at den absolutte fattigdomsgrensen knapt er blitt inflasjonsjustert.

Privat

Flere fattige

Mange steder har det faktisk blitt flere fattige. Bare i Norge finnes det nesten hundre tusen barn som lever i relativ fattigdom. Med Frp i regjering har de blitt flere. Likevel hevder Korshavn at det er kapitalismen som «løfter folk ut av fattigdom».

Ifølge han fører kapitalismen til at folk blir friere, uten å nevne hvordan makten er fordelt.

I kapitalismen er folk delt mellom de som jobber for lønn på den ene siden, og de som eier kapital på den andre. Om du er blant de heldige som eier kapital, har du en hel masse frihet.

Arver rikdom

Syv av ti av Norges rikeste har arvet formuen sin. Da den blå regjeringen fjernet arveavgiften ble det fritt frem for at enda mer penger kunne gå i arv. Friheten til å danne familiedynastier, med andre ord. Dette gjelder ikke for oss som ikke har arvet. Hva har Frp gjort for oss?

Mange husker kanskje rapporten fra FNs klimapanel som kom i fjor. Den slår fast at vi trenger dramatiske endinger. Kapitalismen duger ikke til dette – i et system hvor profitt kommer først, og hvor hvert selskap må være billigere enn konkurrenten, er det åpenbart at klimahensyn blir satt til side.

I dag står bare 100 selskaper for 71 prosent av de globale klimautslippene. Sånn kommer det til å fortsette å være – så lenge det er et lite antall rike menn på lukkede styrerom som får styre i økonomien.

Vi tror på noe bedre

Det finnes mange grunner til å være mot kapitalismen. Den har gitt oss ufrihet, forskjeller, fattigdom og en miljøkatastrofe. De som støtter systemet sier at alt blir bedre om de rike får bli litt rikere og sjefene får litt mer makt.

Vi i Rød Ungdom tror ikke på dette. Vi tror på noe bedre. Et system hvor økonomiske valg blir gjort i demokratisk fellesskap. Der arbeidsfolk har makten, fremfor rike sjefer. Der profitt ikke settes foran folk og miljø. Det betyr mer frihet for folk flest!

