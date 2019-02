Unge får hele tiden høre at de er under et stort press, og begreper som «self love» og «me time» er i vinden som aldri før.

Det er blitt mye fokus på at man skal huske å puste og huske å ta pauser i hverdagen. Hvordan kan unge sette sitt preg på verden om det eneste som forventes av oss, er at vi skal puste?

Privat

Den unge generasjonen er den som skal sette de gamle på plass. Vi setter ingen på plass ved å ta et bad, gjøre yoga og tenne duftlys.

Vi setter folk på plass ved å engasjere oss, ta del i ting og uttrykke oss. Om vi ikke holder politikerne våre i tøylene, hvem gjør det da?

Jeg mener ikke presset på dagens ungdom er for stort. Derimot tror jeg vi prioriterer tiden vår feil.

Strømmetjenester som Netflix og HBO, samt sosiale medier, blir brukt daglig av mange. Denne tiden burde heller brukes på å gå ut i verden og engasjere seg.

Man forandrer tross alt ikke verden fra sengen.