Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag publiserer vi spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner. Helsesykepleier Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

Er ekstremt sjenert – har jeg sosial angst?

Jeg er ekstremt sjenert og blir skuffet og sint over meg selv for det. Jeg blir sykt klein hver gang jeg skal snakke med fremmede og sier mye teit.

Jeg prøver å bli mer utadvendt, men jeg klarer ikke. Alt jeg sier og gjør, er bare dumt, og jeg blir mer tilbaketrukken. Hvordan skal jeg klare å bli mer utadvendt? Tror dere at jeg har sosial angst?

Jente (17)

Mange er sjenerte, spesielt i ungdomstiden, og det kan gjøre livet utfordrende.

Sosial angst er at du over tid plages av sterk redsel i møte med andre mennesker. Ofte oppstår det fordi du blir redd for å si noe feil, dumme deg ut eller bli kritisert av andre.

Kanskje blir du redd for at andre tenker negativt om deg, at du ser rar ut eller at du kommer til å gjøre noe dumt eller flaut?

Det virker som du bekymrer deg for andres tanker og lager en hel del forestillinger og fantasier som ofte ikke stemmer. At du forventer at andre skal ha negative tanker om deg, selv om du ikke vet at de har disse tankene?

Blander du sammen realitet og forestillinger, kan det føre til at du blir enda mer redd og usikker. Sammen med kvalifisert helsepersonell kan du jobbe med å finne ut av frykten din og hvilke tanker du gjør deg som ikke stemmer. På den måten kan du bli roligere og tryggere i møte med andre.

Du kan snakke med helsesykepleier på skolen, fastlege eller oppsøke Helsestasjonen for ungdom der du bor. På helsestasjonen jobber det helsesykepleier, lege og ofte også psykolog eller psykiatrisk sykepleier.

Lykke til!

Vennlig hilsen Anders.

Er jeg pornoavhengig?

Jeg bruker masse tid på porno! Det hender jeg dropper å møte kompiser fordi jeg må bruke porno. Sånn har det vært i over et år.

Sitter oppe utover natten og kommer aldri helt i mål. Da blir jeg ekstremt trett dagen etterpå, rød i øynene og sliter med å følge undervisning på skolen.

Har diskutert dette med en kompis som også har det litt sånn som meg. Hvor mye tid må en bruke på porno daglig for å være avhengig? En time?

Gutt (18)

Det finnes ikke et eksakt antall timer for å avgjøre om du er avhengig av porno. Kanskje du kan vri på det og heller se på hva pornoen går ut over og ødelegger for deg?

Når porno går fra å være noe du bruker for nytelse og glede til å skape vanskeligheter i din hverdag, kan det være et symptom på avhengighet. Ved et alvorlig avhengighetsproblem er problemet ødeleggende for skole, jobb, vennskap og forhold – men trangen er så stor at du likevel ikke klarer å la være. Er det noe du kjenner deg igjen i?

For å kunne jobbe med et problem, må du først innrømme for deg selv at det er et problem.

Godt å høre du kan snakke med kompisen din om dette. Kanskje dere sammen kan finne ut av hva som er best for dere og sette dere noen mål?

For noen blir målet å redusere eller kutte ut porno for en periode eller for alltid.

Finn ut hva som er rett for deg!

Pornoavhengighet kan sammenlignes med andre typer avhengighet, som spill og ulike typer rusmidler. En forsker har beskrevet avhengighet som kløe: Du vet at du ikke bør klø, for da blir det bare verre, men du klarer ikke å la være, for det er så godt akkurat når du klør.

Vennlig hilsen Anders

Det rumler i magen

Hei.

Jeg sliter med at magen min rumler skikkelig høyt. Alltid, uansett om jeg er sulten eller ikke.

Og når jeg har spist, så lager magen min en ekkel lyd. Det er nesten helt sykt å høre på. Sånn går dagene mine. Jeg plages med dette i timene på skolen.

Og når jeg drikker masse vann og hopper, så hører man at vannet skvulper inni magen min!

Jente (16)

Det er normalt at magen lager litt rumlelyder. Noen ganger kan det være mer, andre ganger mindre.

Noen har mer rumling enn andre. Når du har begynt å legge merke til det, vil du kanskje også høre det mer.

Husk at alle har litt rumling i magen. Man merker det aller mest selv.

Det er en del normale kroppsfunksjoner som man må akseptere. Magerumling er en slik.

Noen bekymrer seg mye, begynner å bli flaue og prøver så å gjøre ting som å holde inn magen, droppe mat eller annet.

Det er ikke lurt, og gjør ting bare verre.

Noen råd til deg: – Spis sunt og regelmessig – Tenk på at rumlingen er helt normalt. – Om noen kommenterer det, så si at sånn er det bare, at magen rumler mye innimellom.

Noen matvarer kan lage litt ekstra mye luft i magen, og da kan det romle litt mer. Det kan for eksempel være erter, bønner, løk, mye fiber. Det kan være greit å vite, men du trenger ikke å kutte det ut likevel.

Noen ganger kan det være ting i maten man ikke tåler.

Hvis det er veldig mye rumling og du kanskje også promper mye og har mye løs eller veldig hard avføring, kan det være lurt at du tar en prat med fastlegen din om dette.

At du kan høre det «skvulpe» litt når du hopper etter å ha drukket vann, høres også helt normalt ut.

Vennlig hilsen Anne

Onkel sender sexmeldinger

Hei.

Jeg har en onkel som sender meg meldinger. Han kommenterer at jeg er så pen, at han fantaserer om at han har sex med meg og så videre.

Han sier upassende ting som jeg overhodet ikke føler meg komfortabel med! Hva kan jeg gjøre?

Jente (16)

Det onkelen din gjør, er ikke greit! Det er viktig at dette bli stoppet. Jeg forstår godt at dette kjennes ukomfortabelt.

Du spør hva du kan gjøre. Hvis du greier å si ifra til ham at han skal slutte å sende slike meldinger, er det fint. Det kan være vanskelig å stå alene med dette.

Han er jo en som er eldre og i tillegg i familie, og det kan jo gjøre det ekstra vanskelig og ubehagelig for deg. Jeg vil råde deg til å prate med en annen voksen om dette også, slik at du har støtte. Er det mulig for deg å prate med foreldrene dine om det?

Kanskje de kan si ifra til ham? Du kan også prate med for eksempel en helsesykepleier på skolen eller på Helsestasjon for ungdom.

Dette er noe som kan anmeldes. Du kan også kontakte politiet og få råd om dette.

Vennlig hilsen

Anne

