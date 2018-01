De siste månedene har vært preget av at enkelte politikere har funnet ut at å tafse på fremadstormende politikerspirer er en god måte å slå ihjel tiden på.

Allikevel viser superenkel forskning at det ikke alltid går så bra når man gjør slikt. Derfor foreslår jeg her, i all ydmykhet, tre fritidstips til hva du ellers kan bruke tiden din på:

Gå en tur

Du er på fest. Stemningen er god, og på dansegulvet hygger alle seg. Spesielt du. Du har tatt deg en øl, eller tre, og har fått et godt øye til hun pene, unge jenta i ungdomspartiet ditt. Hun danser ganske nær deg, og du får en fiks idé om å stikke hånden din under blusen hennes.

La meg bare stoppe deg her, for heller å anbefale deg å vende snuten hjemover og bruke spaserturen på å reflektere over din egen maktposisjon og hva som kanskje ville skjedd om du faktisk befølte brystene til jenta.

Gange er også bra for helsen.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Se på TV

Du sitter ved PC-en din. For eksempel den som står på kontoret ditt på Stortinget. Av en eller annen merkelig grunn har du en PDF-fil med pornografi på skjermen din.

Istedenfor å videresende denne filen til vennene dine i partiet, slik du hadde tenkt, selv om ikke alle partivennene dine er fylt 15 ennå, vil jeg anbefale deg heller å lukke PDF-filen, skru på Nytt på nytt og nyte at det ikke er deg de henger ut.

Spill tennis

Du er på vei opp og frem i ditt yndlingsparti. Faktisk skal du snart velges til leder av ungdomspartiet. Plutselig befinner du deg i seng med en svært beruset, 16 år gammel jente.

Hvis du lurer på om du skal fortsette eller bruke fritiden din på noe annet, tennis, for eksempel, vil jeg anbefale det siste.

Dans tango, ta deg en fisketur, les en bok ...

Det har seg ofte slik at hvis man er i en maktposisjon og får mulighet til seksuell omgang med en annen som er yngre, lavere i hierarkiet eller høyere på promilleskalaen, burde man heller bedrive aktiviteter som ikke kan få særdeles uønskede konsekvenser for deg eller den andre parten.

Andre muligheter innebærer for eksempel å danse tango, lese en bok av Simone de Beauvoir eller ta deg en fisketur. Mulighetene er uendelige.

Jeg kan skjønne at det er veldig, veldig vanskelig å forstå at man er i et skevt maktforhold. Det er jo ikke slik at uheldige omstendigheter har funnet sted tidligere, slik at man skal kunne lære av dem. Nei, lett er det ikke.

Derfor stiller jeg dette innlegget til disposisjon om du av en eller annen grunn har et behov for andre fritidsaktiviteter enn å forgripe deg på unge partifeller.

