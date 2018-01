«Youtube er verdens største nettsted for opplasting, visning og deling av videoklipp» er Wikipedias forklaring på hva Youtube er. Men bak denne fasaden av videoklipp ligger det så mye mer.

I løpet av det siste året har det vært en trend på norsk Youtube som virkelig har tatt av, nemlig «exposed»-trenden.

Å «expose» (utsette, henge ut, red.anm.) noen i Youtube-verden, er å henge ut og ytre «sannheten» om navngitte personer.

Problemet med exposed-videoer er at saken ofte har flere sider, samtidig som at «sannheten» ikke alltid er sann.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Ytringsfrihet

Fredag 5. januar i år foregikk det en rettssak mellom to norske youtubere. Dennis Vareide, kjent fra Prebz & Dennis, gikk til sak mot en annen youtuber som har lagt ut videoer hvor han kommer med svært alvorlige anklager mot Vareide, som Vareide mener er usanne.

I disse videoene ble Vareide «exposed». Spørsmålet mange nå stiller seg, er: Burde det være lov med slike videoer?

Ytringsfriheten vi har her i landet, går ut på at alle har lov til å si og mene hva de vil uten å kunne bli straffet for det. Men også den har sine begrensninger.

Dennis Vareide føles seg ærekrenket av påstandene i videoene som er lagt ut om ham.

leungchopan / Shutterstock / NTB scanpix

Logan Paul-saken

En annen sak som har preget Youtube-miljøet den siste tiden, er Logan Paul-saken. Kort fortalt: Logan Paul er en av verdens største youtubere, og nylig reiste han sammen med venner til Aokigahara (bedre kjent som selvmordsskogen) i Japan.

Der oppdaget de et lik og valgte å filme det, samtidig som Paul fortalte noen «jokes» om hele situasjonen.

Reaksjonene var mange, og ikke så lenge etter ble Logan «exposed» for oppførselen sin på Youtube og har til og med tatt ned videoen fra nettstedet.

Hva var poenget mitt med å nevne denne saken? I Logan Pauls sak visste alle som hadde sett videoen, hva som hadde hendt. Det kan de ikke i Vareide-saken.

Exposed-videoer er for mange en måte å ytre sine påstander om andre personer på. Problemet er konteksten og at de som «exposer», ikke er fagfolk som kan gå inn i dybden på hva som faktisk er sant og ikke.

Det å bli ærekrenket har store konsekvenser for mange som er blitt «exposed».

Derfor konkluderer jeg med at exposed-videoer kan være bra med sikre bevis (som f.eks. i Logan Paul-saken), men ved bruk av anonyme kilder som i Vareide-saken, er det en veldig dårlig måte å bruke ytringsfriheten sin på.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.