Fremtidens skole er best uten Høyre ved roret

Malin Høgsand Leirvåg Leder, Stavanger AUF

Lykke Sofie Dalva Borge Nestleder, Stavanger AUF

Henrik van der Hoeven Økonomiansvarlig, Stavanger AUF

Nå nettopp

Vi i Arbeiderpartiet vil ha slutt på Høyres press- og testskole, skriver innleggsforfatterne.

Det virker som at Høyre vil ha en skole uten tillit til hverken elever, lærere eller foreldre.

«Etter en ekstraordinær tid skulle man tro at flere partier ønsket å få elevene tilbake på skolebenken og inn i skolearbeidet,» skriver Fredrik Iversen i Unge Høyre. Dessverre går flere av partiene til valg på å stramme inn byråkratiet, testregimet og urettferdigheten i den norske skolen.

Det virker som at Høyre vil ha en skole uten tillit til hverken elever, lærere eller foreldre.

Vi i Arbeiderpartiet (Ap) vil ha slutt på Høyres press- og testskole.

Vi vil ha vekk den urettferdige fraværsgrensen og heller innføre fraværsregler som viser tillit og tro på både elev og lærer.

Og ikke minst, i dag har vi en lærermangel i den norske skolen. Tusenvis av lærere som har undervist i mange år, risikerer ikke å få lov til å være lærere lenger fordi de ikke oppfyller Høyres rigide kompetansekrav.

Vi vil at lærerne skal få beholde jobbene sine, samtidig som vi skroter firerkravet i matematikk til lærerutdanningen. Slik får vi flere folk i arbeid i skolen, samtidig som vi får flere lærere i klasserommet.

Arbeiderpartiet går til valg på en skole hvor det er bedre å være lærer, elev og forelder.

Det er i skolen ulikhet lettest kan sees mellom barn og unge. Derfor vil Ap prioritere et gratis skolemåltid hver dag. Ingen barn skal gå sultne på skolen. Og økende forskjeller gir faktisk utslag i matboksen.

I tillegg har Ap-ledede Stavanger innført gratis SFO for alle førsteklassinger.

Et skikkelig godt tiltak for inkludering, som nå skal rulles ut nasjonalt. Mens høyresiden prioriterer Oslo Vests rike onkler, tar en Ap-ledet regjering oss unge på alvor.

Vi gleder oss til at elevene kan komme tilbake til skolebenken og få en normal hverdag igjen. Når det skjer, må vi sørge for at læringen og kunnskapen står i sentrum, ikke Høyres skole fra 1950.

13–21 år?