«Gud skapte meg ikke på denne måten», sa jeg til meg selv. Jeg var 10 år.

Natalie Omambac Gøperød 16 år

6 minutter siden

Da jeg var liten, elsket jeg å lese bøker og høre på musikk. Der lærte jeg om drømmeprinsen som skulle redde meg med sitt magiske kyss, skriver debattanten.

Selv om Norge har kommet langt, er den indre kampen for mange unge skeive fortsatt vanskelig.

Som mange andre små jenter drømte jeg om gutter som sang kjærlighetserklæringer til meg.

Med Disney-filmer og vakre kjærlighetssanger er det lett å få inntrykk av hva kjærlighet skal være. Det tok ikke lang tid før drømmen ble knust.

Ikke som i eventyrbøkene

Allerede da vi var 10 år, begynte venninnene mine å snakke om gutter. De forelsket seg i artisten Justin Bieber og snakket om hvor kjekke guttene i parallellklassen var. Jeg forsto ingenting. Jeg trodde de overdrev eller overdramatiserte hvor mye de likte gutter. De kunne ikke være så betatt?

Plutselig en dag endret alt seg. Jeg fikk sommerfugler i magen og varme i hjertet. Dette var følelsen jeg hadde lest om i bøker og hørt om i sanger.

Det var bare ett problem. Personen som ga meg denne følelsen, var en jente. Den følelsen som skulle være så fantastisk, ble til skam.

«Jeg tar feil» eller «Gud skapte meg ikke på denne måten», sa jeg til meg selv. Jeg var 10 år og hatet meg selv for den jeg var.

Da jeg begynte på ungdomsskolen, ble bruken av skjellsord verre. Hjertet banket raskere hver gang jeg hørte ordene «jævla homse».

Av frykt bestemte jeg meg for å holde meg dypt inne i skapet.

Ville være «normal»

Med all min makt prøvde jeg å like gutter. Alt hadde vært enklere om jeg var «normal».

Jeg ville så gjerne føle på den samme spenningen og ha de samme opplevelsene som vennene mine. Jeg ba til Gud om å la meg like gutter, men uansett hvor hardt jeg prøvde, klarte jeg ikke å like dem.

Etter hvert ble jeg misunnelig på dem som ikke var som meg. De trengte aldri å tenke over om den de var forelsket i, også likte samme kjønn.

De trengte aldri å bekymre seg for om folk ville hate dem for den de var. Jeg ble så sint for at de aldri måtte gå igjennom disse tingene. Hvorfor akkurat meg?

Heldigvis lever jeg i en tid hvor jeg lett kan snakke med hvem som helst på nettet. Det reddet meg fra veldig mye ensomhet.

Jeg snakket i timevis med unge skeive fra hele verden. Endelig fant jeg noen som var lik meg. Noen som kunne relatere til låten «I kissed a girl» av Katy Perry. Noen som forsto seg på ensomheten.

Men uansett hvor fint det var endelig å ha noen å snakke med, lengtet jeg etter det samme fellesskapet i den virkelige verden.

Veiv ditt flagg

Jeg følte at jeg alltid måtte kompensere for at jeg var skeiv. Jeg måtte være flink på skolen fordi jeg var skeiv. Jeg måtte være morsom fordi jeg var skeiv.

Alt annet ved meg måtte være perfekt - fordi jeg var skeiv. Det kunne ikke være flere ting som var «galt» med meg. Jeg ville ikke være en større skuffelse enn det jeg allerede var.

Veien frem til å akseptere meg selv har vært lang og ikke lett. Selv om Norge har kommet langt i kampen for likestilling, så er den indre kampen for mange unge skeive fortsatt vanskelig. Det som var det største steget for å bli trygg på min identitet, var å stå frem.

Jeg kunne aldri ha vært lykkelig om jeg fortsatte å skjule en så viktig del av meg. Jeg måtte stå fast ved den jeg var, til tross for motgangen jeg møtte.

I dag er jeg stolt av den jeg er. Jeg er trygg på min identitet som lesbisk. Jeg vil oppfordre alle som er i samme situasjon, til å være seg selv, til å stå opp mot alle de stygge kommentarene og veive stolt med Pride-flagget.

Du kan bare være lykkelig om du er deg selv. Vi kan bare bli et fellesskap om vi står sammen.

