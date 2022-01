Jeg var fem år under 22. juli-terroren. I dag er jeg 15 år og AUF-er. Og får hatmeldinger.

Hedda Buom (15) 2. nestleder, Holmestrand AUF

Bildet er tatt på AUFs sommerleir på Utøya i 2015, fire år etter terrorangrepene 22. juli.

Ingen skal bli skremt vekk fra politikken.

«Utøya 2022, det blir året det!»

«Pass deg nå, så kanskje du får leve.»

«Du skulle vært der, så hadde vi sluppet deg!»

Dette er eksempler fra mitt eget kommentarfelt på Tiktok.

Jeg var fem år gammel da terrorangrepet på Regjeringskvartalet og Utøya skjedde. På AUFs sommerleir på Utøya var det 564 mennesker i 2011. Av disse ble 69 drept. Hver tredje Utøyaoverlevende sliter psykisk i dag.

I dag er jeg AUF-er. Og får hatmeldinger. Slike meldinger som jeg får på Tiktok, får unge AUF-ere på ulike plattformer og innbokser nesten hele tiden. Unge aktivister og medlemmer fra andre ungdomspartier mottar også hat.

Utøya-overlevende får hets

Én av tre overlevende etter terrorangrepet den 22. juli 2011, mottar hatmeldinger. Eksempler på meldinger de har fått, er:

«De som ble drept og skadet, er landssvikere.»

«Tror det hadde vært best for oss om du hadde blitt på Utøya og ikke overlevd. Synd Breivik ikke traff bedre.»

«Se deg rundt hjørnet. Neste gang står jeg der med en magnum og da er du død, jævla svin!»

Mange skremmes bort

Reaksjonene blant oss som får disse hatmeldingene, varierer. Noen trekker seg unna politikken, andre svarer og tar til motmæle og noen bare ignorerer.

Jeg er en del av den tredje kategorien. Det er dessverre mange som tilhører den første kategorien, de som trekker seg unna politikken.

Mange som mottar hat og trusler blir skremt bort fra politikken. Er det sånn vi vil ha det?

Hatmeldinger må ikke normaliseres

Ingen, og da mener jeg ingen, skal skremmes vekk fra politikken. Hverken voksne eller unge. Men det skjer. Det skjer for ofte. Voksne politikere sletter sosiale medier etter drapstrusler og hets mot seg selv og dem de er glad i.

Unge ender opp med å bryte med politikken helt. Det kan være på grunn av gjentatte dødstrusler eller usaklige kommentarer. Og det er langt ifra greit.

Fakta Blir du hetset eller truet på nett? Ikke gå med dette alene. Snakk med en venn, helsesykepleier eller foresatt og ta grep. Dersom du er blitt trakassert i sosiale medier eller nettdebatter, bør du varsle dem som har ansvar for sidene. Si ifra til de ansvarlige og be dem rydde opp. Mobbing og trakassering kan være straffbart. Ta skjermdumper og sikre bevis. Det er ulovlig å legge ut private bilder av deg uten samtykke. Hvis du opplever at noen gjør dette mot deg, må du politianmelde saken. Du kan også få bistand til å slette bildene på slettmeg.no. Politiet ønsker tips om hatefulle ytringer som blir publisert eller delt på internett. Følgende grunnlag er gitt et særskilt vern i straffeloven: Hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse

Religion eller livssyn

Seksuelle orientering

Kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk

Nedsatt funksjonsevne Politiets tipsmottak er bemannet døgnet rundt og tipsene håndteres av Hatkrimgruppa – Nasjonalt kompetansemiljø ved Oslo politidistrikt. Når du sender inn et tips, ønsker politiet informasjon som kan identifisere eventuelle brukere eller innlegg. For eksempel: brukernavn, URL/nettlenke, plattform, skjermbilder, tidspunkt, eller eventuell annen informasjon. Haster det? Ring politiets nødtelefon 112. Vis mer

Vi har alle et ansvar for det vi sier og gjør. Vi må hindre at hatefulle ytringer blir normalisert.

Ingen skal være nødt til å håndtere hat og trusler i hverdagen. Ingen skal trenge å være redd for å stå frem og fortelle hvordan det oppleves å motta slike ytringer og trusler.

Ytringsfrihet misbrukes

De som sprer hat, bruker ytringsfriheten som et skjold. Men når går det for langt? Jo, når budskapet krenker andre. Det å true folk på livet er både ulovlig og krenkende. Det er skremmende og ikke greit.

Det å være engasjert er positivt, spesielt når du er ung. Derfor ber jeg den som er fristet til å sende en hetsende melding eller noe enda verre: Hvis du leser noe som får det til å krible litt ekstra i fingrene, så gå vekk, ro deg ned og tenk deg om.

Ikke vær grunnen til at unge blir skremt bort fra demokratiet.

