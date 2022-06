Det som skjer i USA, burde også skremme oss her i Norge

Simen Bondevik (20) Leder, Unge Sentrum

8 minutter siden

Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum, mener at skoleskytingen som fant sted forrige uke i Texas, også viser hvor farlig utenforskap er.

Vi kan ikke være så naive at vi tror det som skjer i USA, ikke er relevant for oss på noe plan.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Den tragiske skoleskytingen på en barneskole i Texas har vekket internasjonal oppmerksomhet. Mange har uttrykt medfølelse med ofrene av massakren.

Det som skjer i USA, burde også skremme oss her i Norge. Selv om våpenpolitikken i Norge og USA er helt forskjellig, er kampen mot utenforskap like viktig begge steder.

Skoleskytingen i Texas er langt fra den første av sitt slag. Så langt i år har det vært 27 skoleskytinger i USA. Skyting er også blitt den vanligste dødsårsaken blant barn i USA. Dette er helt ville tall som det kan være vanskelig å forholde seg til. Samtidig viser de på brutalt vis hvor enormt viktig kampen mot utenforskap er.

For eksempel kom det tidlig frem at gjerningsmannen i Texas, Salvador Ramos, hadde få venner og stort skolefravær. Gjennom oppveksten var han blitt mye mobbet, og han lå an til ikke å få godkjent det siste skoleåret.

Utenforskap er farlig

USA har et politisk system hvor det i altfor stor grad er pengene som rår. Det bidrar til korrupsjon. Har du penger, får du gjennomslag. Et eksempel er National Rifle Association (NRA), en organisasjon som jobber mot regulering av våpen. NRA har dessverre lyktes med å få gjennomslag for sin svært liberale og uansvarlige våpenpolitikk – som står i sterk motsetning til den ansvarlige våpenpolitikken vi har i Norge.

Men problemene i USA er som nevnt mer omfattende enn kun korrupsjon og våpenpolitikk. Det er også et resultat av utenforskap.

Noe av det aller farligste for et samfunn er når mennesker ikke føler tilhørighet. Utenforskap kan føre til radikalisering og ekstremisme, noe vi dessverre har sett brutale eksempler på her hjemme i Norge også.

I tillegg øker utenforskap faren for blant annet psykiske problemer, rusutfordringer, vanskelighet for å fullføre utdanning og å komme seg inn i arbeidslivet. På samfunnsnivå mister vi verdifull kompetanse.

Mange unge har det tøft

Det burde herske liten tvil om at kampen mot utenforskap er viktigere enn noen gang, også her i Norge. Folk må oppleve tilhørighet og bli sett.

I et samfunn hvor A4-boksen vi alle skal passe inn i, blir stadig trangere, og prestasjonsjaget er så stort at det går på helsen løs, er trygghet og anerkjennelse ekstra viktig. Den muligheten må alle sikres.

Rundt 114.000 unge står utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak i Norge. 115.000 norske barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt.I Norge er det også 100.000 mennesker med nedsatt funksjonsevne står utenfor arbeidslivet, selv om de både vil og kan jobbe.

Det er hårreisende at landets ledende politikere ikke vier dette mer oppmerksomhet.

Politikerne må forstå alvoret

Selv om vi som enkeltpersoner kan gjøre en del og stille opp for dem rundt oss, er vi først og fremst avhengige av politikere som prioriterer å bekjempe utenforskapet i samfunnet vårt.

Vi må sikre et arbeidsliv og utdanningssystem som inkluderer absolutt alle. Trygge fritidsarenaer må være tilgjengelige for alle.

Heldigvis er ikke vi i Norge der USA er, og med strenge våpenlover kommer vi nok ikke til å havne der noen gang. Men utenforskap er et reelt problem, også her. Vi kan ikke være så naive at vi tror det som nå skjer i USA, ikke er relevant for oss på noe plan.

Vi trenger at politikerne på Stortinget tar kampen mot utenforskap på alvor. Noe annet har vi rett og slett ikke råd til.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!