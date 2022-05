Den nye inntaksordningen kan bety mindre segregering mellom øst og vest

Fiona Susana Andom (18) Fylkesstyremedlem, Oslo Sosialistisk Ungdom

7 minutter siden

Fritt skolevalg gjør at kun elevene med høyest snitt får plass på «A-skoler», mener innleggsforfatteren. Bildet er fra Nydalen videregående skole.

Derfor ber jeg MDG stemme for forslaget.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Endelig har byrådet i Oslo foreslått en ny inntaksmodell i videregående skole.

Med den vil halvparten av elevene tas inn på bakgrunn av karakterer, mens den andre halvparten skal fordeles mellom elever i fem ulike karaktergrupper.

Anders Riseng Tjeldflaat fra Unge Venstre skriver på Si ;D 2. mai at den nye inntaksmodellen forverrer problemene for Oslo-elever. Jeg mener det er motsatt.

Faren for A- og B-skoler

Om vi fortsetter med den gamle opptaksmodellen, altså fritt skolevalg, vil segregeringen i Oslo bare fortsette å øke. Elevene som har lavest karakterer, ender opp på skoler i Oslo øst, mens elever med høyest snitt får plass på noen sentrumsskoler eller på vestkanten.

Dette skaper og forsterker et bilde av «A- og B-skoler». «A-skolene» er skolene med høyest snitt. «B-skolene» er skoler som ikke blir valgt først på grunn av omdømmet de har fått. Disse skolene er som oftest på østkanten.

Når skoler blir stemplet som dårlige, er det færre elever som søker. Det fører til at skolene ikke lenger klarer å opprettholde fagtilbudet.

Et annet problem er at lærere kan flykte fra de «dårlige» skolene.

Fritt skolevalg er ikke «fritt»

De eneste elevene som fritt får velge skole, er de som har de høyeste karakterene. Dermed er det ikke «fritt skolevalg» for alle, bare for dem som er best på papiret.

Dette gjør det også vanskelig for elever som har lidd på ungdomsskolen. De får ikke velge fritt hvilken skole de kan komme inn på.

Fiona Susana Andom (18) er fylkesstyremedlem i Oslo Sosialistisk Ungdom.

Karakterer går i arv. Ungdomsskoleelever med høyt utdannede foreldre ligger en hel karakter høyere enn barn av ufaglærte, ifølge SSB. Dermed blir barn av innvandrerforeldre, som ikke har hatt mulighet til å utdanne seg, påvirket negativt.

Stem for forslaget, MDG

Fortsetter vi å bruke fritt skolevalg som inntaksmodell, danner vi et større skille mellom sosiale grupper, som ungdom fra østkanten og vestkanten. Har man under 4,0 i snitt, kan man bare komme inn på åtte av 22 skoler i Oslo. Dette er ekstremt urettferdig.

Den nye opptaksordningen kan hindre at segregeringen i Oslo øker mer.

Fritt skolevalg har ført til at min skole, Hersleb videregående skole, blir sett på som en av Oslos dårligste, selv om den har vist seg å være en ekstremt fin skole.

Ap og SV er innstilt på å gå inn for blandingsmodellen. Da gjenstår det tredje byrådspartiet, Miljøpartiet De Grønne. Derfor ber jeg dem stemme for forslaget – for å skape en bedre hverdag for Oslos elever.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.