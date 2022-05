Avkolonisering av akademia? Det vil ikke jeg ha.

Jack Chen (19) Russ

9 minutter siden

Mitt ønske er en utdanning som er relevant for området og kulturen jeg bor i – og det er Norge og Europa, skriver Jack Chen.

Jeg vil ha den beste foreleseren, ikke en som er valgt på grunn av alder, kjønn eller etnisitet.

Forelesere valgt på grunn av deres identitet.

Overfladisk informasjon om andre kulturers metoder.

«Cancelling» av tenkere og litteratur.

En «avkolonisert» utdanning er ikke noe jeg vil ha.

Velg den beste foreleseren

Avkolonisering av akademia har vært en debatt de siste årene. Det handler om å gi ikke-vestlige perspektiver plass i pensum og læreplaner som er dominert av vestlig tenkning.

Så lenge du underviser godt, bryr jeg meg ikke om hvem du er. Jeg vil ha den beste foreleseren, ikke en som er valgt på grunn av alder, kjønn eller etnisitet.

De som fronter avkolonisering, ser derimot ut til å mene at man skal boikotte forelesere på grunnlag av antall rynker og hva som befinner seg i underbuksene.

Den 9. november 2021 kunne vi lese om studenten Sigrid Tviberg i Framtida.no. Hun er for avkolonisering – og sa opp plassen sin på sosialantropologi ved Universitetet i Oslo fordi «det hovedsakelig er eldre, hvite menn som er forelesere».

Pensum bør være det jeg trenger å vite

Er historiefaget på videregående eurosentrisk? Ja.

Hvorfor er det bestemt at man skal lære om europeisk tankegang? Nettopp fordi vi bor i Norge og er en del av Europa!

Førsteamanuensis Ine Therese Berg skrev nylig debattinnlegget «Avkolonisering er ikke en eksistensiell trussel mot akademka». Hun mener at kinesisk nobelprisvinnende forskning bør få plass i pensum for å inspirere potensielle fremtidige forskere til å utvide horisonten.

Er kinesisk medisin interessant? Ja! Men er det nødvendig for en lege i Norge? Det tviler jeg på.

Mitt ønske er en utdanning som er relevant for området og kulturen jeg bor i – og det er Norge og Europa. Er det noe som er interessant og muligens nyttig fra andre kulturer, tar jeg en titt på egen hånd.

«Cancel» Aristoteles?

Avkolonisering av akademia kan bety at Aristoteles får mindre plass, men er det så farlig? spør Ragna Engseth på Si ;D 13. mai. Men hvis akademia ikke avkoloniseres, går vi glipp av viktige debatter, mener hun.

Skal vi virkelig begynne å avvikle tenkere og litteratur som inkluderer holdninger som vi ikke vil stått for i dag? Og hvem sine holdninger skal vi legge til grunn for å mene at noe ikke passer i pensum? Mine? Dine? Minoritets-bestemor på 85 år?

Jeg håper personene jeg blir presentert for, er relevante for stedet jeg bor. Hvis jeg vil lære om den kinesiske filosofen Konfucius, smeller jeg opp en bok om ideene hans.

Nei takk til avkolonisering

Så, forelesere, trekk gjerne frem personer eller hendelser som er forkastelige. Ikke fordi de er forkastelige, men fordi lærdommene deres er viktige for å forstå faget og kulturen i området jeg bor.

Russetiden er slutt, og om noen måneder er jeg forhåpentlig inne i auditorium og lytter til en foreleser. Jeg håper den personen serverer meg pensum som er viktig for å forstå min kultur, mitt fagfelt og meg selv, selv om det kan være av tvilsom moralitet.

Slik jeg ser det, har ikke de som fronter avkolonisering av akademia de samme ønskene som meg.

