Kjære homofob.

Jeg skriver til deg som ikke tåler synet av to gutter eller to jenter som holder hender og kysser. Jeg skriver til deg som har en så stor grad av intoleranse iboende i deg, at du tyr til hatefulle karakteristikker og hets av mennesker som elsker hverandre. Du som ikke tåler at noen mennesker lever livet sitt på en litt annerledes måte enn deg selv.

Hvor kommer hatet ditt fra? Kanskje det er på tide å gå i seg selv og prøve å utfordre fremmedfrykten din litt? Kanskje begrunner du homofobien din i en gud? Men hvis den guden finnes, så tror jeg gud har skapt alle mennesker likeverdige, og hvis du mener at religionen er for alle mennesker, så er den også for de homofile.

Kanskje begrunner du ikke homofobien din i religion i det hele tatt. Uansett så håper jeg du våkner opp en dag og forstår at kjærligheten er like vakker uansett om det er mellom to av samme kjønn eller av motsatt kjønn.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Aktivt mot diskriminering

I 2020 skulle man tro at toleransen og diskriminering av homofile var lagt på historiens skraphaug. Det er dessverre ikke tilfellet. «Homo» er fortsatt et av de mest brukte skjellsordene i norske skolegårder.

Det at norske barn og unge bruker dette ordet som noe negativt, bidrar til å skape et utenforskap for alle de ungdommene som faktisk er homofile, men ikke tør å fortelle sine nære om det. Et slikt samfunn er ekskluderende og diskriminerende.

Privat

I Bygde-Norge og i religiøse miljøer er nok der det i dag er vanskeligst å være homofil. Det at staten i dag sponser religiøse miljøer, som åpenlyst diskriminerer mennesker ut ifra deres legning, er dypt problematisk.

Det er på tide å stille krav til tros- og livssynssamfunn om at diskrimineringen må ta slutt. Jeg vil ikke at mine skattepenger skal gå til en slik diskriminerende praksis.

Det er også viktig at man styrker seksualundervisning i norsk skole, ved blant annet å inkludere homofili. Da jeg gikk på ungdomsskolen, så husker jeg at homofile så vidt ble nevnt i en naturfagstime. Jeg håper dette har forbedret seg.

Fortsatt en jobb å gjøre

Min intensjon er ikke å svartmale situasjonen for homofile i Norge i dag. Homofile kan gifte seg i kirken, homofile kan adoptere, og de har et sterkt diskrimineringsvern. Homofile har mer eller mindre samme rettigheter som heterofile.

Men hvis vi skal få en slutt på homofobien, så er det på tide at vi er tydelige på at kjærlighet er kjærlighet. Det er like naturlig å være homofil, bifil eller heterofil. Et slik budskap må vi sende ut til barn og unge, slik at regnbuens farger kan stråle over fremtidens generasjoner. Slik at man i fremtiden ikke skal være redd for å leie kjæresten sin på gaten.

Kjære homofob: Jeg håper at du én dag ikke er så full av intoleranse, og at du én dag innser at vi alle er like, bortsett fra at vi forelsker oss i ulike kjønn. Men hvor viktig er det egentlig? Det definerer oss jo ikke som personer. I det store og det hele er det egentlig bare en bagatell. Men det er en bagatell som i enkelte miljøer dessverre får altfor mye negativ oppmerksomhet.

Fremtiden er lys, men det betyr ikke at kampen for kjærligheten er over. For kjære homofob: Jeg vil aldri la deg vinne. Aldri.

