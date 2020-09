Jeg forventer mer av Oslo-politiet

Halvor Bergkvist (16) Fylkesstyremedlem i Oslo Rød Ungdom

Nå nettopp

Politiet brukte tåregass mot demonstrantene som møtte opp da Sian (Stopp Islamiseringen av Norge) holdt markering på Eidsvolls plass lørdag 29. august. Jil Yngland/NTB Scanpix

Det at politiet ikke klarer å få kontroll på en liten gruppe demonstranter, er ikke en god unnskyldning for å bruke tåregass på mindreårige.

Lørdag 29. august hadde den islamfiendtlige organisasjonen Sian (Stopp islamiseringen av Norge) en såkalt «krenkefest», der de hadde som mål å spre sitt rasistiske og hatefulle budskap.

Organisasjonen Oslo mot Rasisme arrangerte en motdemonstrasjon som samlet mange for å protestere mot Sians hat. Mens den store majoriteten av motdemonstrantene kun overdøvet Sian med rop og trommer, var det et lite mindretall som valgte å trosse politisperringene.

Politiet svarte med å bruke tåregass. Som en av de antirasistiske demonstrantene opplevde jeg at det var et overdrevent maktmisbruk.

Ingen trusselsituasjon

Flere medier har publisert videoer av opptrappingen som førte til at politiet brukte tåregass. Her kan man se at noen veldig få klatret over sperringen og løp mot Sian, men ble fort lagt i bakken av politiet. Noen ristet i gjerdet, men gjorde ikke skade.

Til tross for at ingen utgjorde en reell trussel mot Sian, valgte politiet å gasse antirasistene. Noen vil kanskje påstå at politiet kun gjorde jobben sin, men når ble jobben deres å gasse ungdommer som ikke utgjør en trussel? Jeg forventer mer av Oslo-politiet.

Både fra det jeg selv så, men også som man kan se på en av de publisere videoene, valgte politiet å spraye lenge etter at folk hadde spredt seg til siden. Det gikk utover flere personer som hadde holdt seg helt rolig og sto med hendene over ansiktet for å beskytte seg selv.

Må ta til seg kritikken

Her opplevde jeg at politiet gikk betydelig hardere ut mot ungdommer med minoritetsbakgrunn. Det var opprørende å se og hjelpe uskyldige mindreårige som gråt og hadde vanskeligheter med å puste, etter å ha blitt sprayet med tåregass.

Det er viktig at vi ungdommer viser vår avsky mot rasistiske organisasjoner og deres krenkende budskap. Jeg er stolt av Oslo-ungdommen som møtte opp og viste sin motstand. Da noen ble så sinte at de forsøkte å trosse politiets sperringer, valgte politiet kollektivt å straffe alle på motdemonstrasjonen.

Halvor Bergkvist (16), Fylkesstyremedlem i Oslo Rød Ungdom Privat

For dem Sian retter sitt hat mot, ble det en dobbel krenkelse. Oslo-politiet og politimester Beate Gangås har et stort ansvar for å få has på rasisme, og konfrontere maktmisbruk innad i politiet, slik at vi får en trygg by.

Tåregass mot antirasistisk ungdom bidrar ikke til det.

