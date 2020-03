Med en befolkning i overkant av 600.000 er Luxembourg et av Europas minste land. 1. mars ble derimot Luxembourg det første landet i verden med gratis kollektivtransport. Det betyr at buss, trikk og tog er blitt gratis å kjøre med. Du trenger ikke lenger billett, med mindre du skal reise på første klasse med tog.

Det er flere grunner til at Luxembourg har gjort dette nå. De ønsker blant annet å få bilene av veien og flere til å velge kollektivtransport. Enn så lenge har landet flere biler enn mennesker. De mener også at dette vil sende et tydelig signal til innbyggerne om landets miljøproblemer.

Lettere å være miljøvennlig

Det forventes at man skal være miljøvennlig. Man skal kjøpe mindre og blant annet kildesortere. For at det skal være mulig å være mer miljøvennlig, må det bli lettere å ta miljøvennlige valg. Derfor synes jeg kollektivtransporten i Norge bør bli billigere.

I motsetning til Luxembourg blir det dyrere å reise kollektivt i Norge, for de fleste av oss. Noen kollektivselskaper har allerede skrudd opp prisene før nyttår, mens Ruter og Vy økte sine priser på starten av året.

Privat

Istedenfor å kutte ned på priser for kollektivtransport, har regjeringen lovet mindre bompenger. Selv om bompengestriden mellom Frp og Venstre var nær å velte regjeringen i fjor sommer, mener jeg at dette ikke er noen grunn til å redusere bompengeprisen.

Satse på kollektivtransport

For at Norge skal halvere klimautslippene innen 2030, er det nødvendig å satse på kollektiv transport. For nesten tre år siden hadde Norge flest biler i Skandinavia. Dette er ikke gode tall for klimaet. Vi må gjøre det mer attraktivt for folk å velge kollektivtransport.

Norge er også et av verdens rikeste land. Vi har både penger og ressurser tilgjengelige for å bli mer klima- og miljøvennlige, men hvorfor blir vi ikke det da?

