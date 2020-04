Jeg jobber som vikar i førsteklasse på en barneskole. I disse tider er jeg på jobb for å ta vare på barna som har foreldre i yrker med samfunnskritiske funksjoner. De to siste ukene har vi vært fem barn og to voksne.

Jeg tror det er uklokt å åpne skoler og barnehager igjen. Vi ansatte i oppvekstsektoren kan tydelig se hvor vanskelig det er for barn å følge alle rådene fra myndighetene. Både overfor hverandre, men også overfor oss voksne som er på jobb.

Vi kan be dem om å vaske hender, og de gjør det. Men vi er ikke så godt bemannet at vi kan passe på ett barn hver for at de ikke skal leke oppå hverandre.

Høyt spill

For oss ansatte er det dessuten umulig å trøste et barn på to meters avstand. Det er umulig for oss å kunne sette plaster på et sår på to meters avstand. Selv om man setter barna på hvert sitt bord under spisetiden, vil de uansett leke tett på hverandre, som de pleier, når spisetiden er over.

Dere må ikke glemme oss som jobber med disse barna! Om vi blir syke, er det ingen til å ta vare på dem. Vi skal kunne ta på oss hatten som psykolog, helsesøster og lærer. Vi skal alltid ha et fang man kan sitte på om ting er vanskelig.

Om vi blir syke, er det ingen til å ta på seg disse hattene. Vi må holde oss hjemme i minimum to uker, og kun ta vare på oss selv. Da er vi tilbake til start igjen.

Vanskelig for alle

Det er ikke bare de barna som har det vanskelig hjemme som trenger skolen. Det er ikke optimalt med hjemmeskole og fjernundervisning for noen, det gjelder alle barnehage- og skolebarn.

Hva med barna som ikke har det bra hjemme i den to måneder lange sommerferien? Hvem er det som passer på at ting går som det skal hjemme hos disse barna? Ser Helse-Norge flere barn med blåmerker og skader i sommerferien enn nå?

Ideelt sett skulle disse barna vært på skolen året rundt. Men det er ikke riktig å risikere å sitte igjen uten friske ansatte i oppvekstsektoren fordi barna smittet andre lettere enn man først antokk.

Vi på skolene kan ikke være forsøkskaniner. Ingen av oss har meldt seg frivillig til det.

