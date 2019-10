I intervjuer med NRK. no og Fri Flyt sammenligner freeski-stjerne Andreas Håtveit det å være homofil leder i Kristen Idrettskontakt (KRIK) med å være en kjøttspisende instruktør på en camp for veganere.

Utspillene kom etter at det ble bestemt at homofile skal kunne være frivillige ledere på leirer i regi av KRIK. Utspillet hans er ikke bare historieløst, men utrolig diskriminerende.

Når Håtveit kommer med slike utsagn, gjør han terskelen høyere for å komme ut som skeiv både i kirken og i idretten.

Vi trenger gode forbilder som kan hjelpe de av oss som er skeive, og jobbe for en holdningsendring i samfunnet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Få åpne skeive

Det er få åpne skeive i idretten i dag. For eksempel er det ingen åpne skeive norske fotballspillere i de øverste ligaene, og dette er et seriøst problem for unge skeive gutter.

Privat

Fotballen har den siste tiden hatt et større fokus på dette gjennom kampanjer og aktivt arbeid innad i klubbene, men jeg er redd det fortsatt er en stor porsjon usunn maskulin kultur i fotballen.

Derfor er det alvorlig når idrettsforbilder som Håtveit velger å snakke om homofili på en negativ måte. Argumentet med at han har flere homofile venner, holder ikke.

For noen uker siden deltok jeg i et møte i en lokal kirke der tema var skeiv problematikk i ungdomsarbeidet. De som hadde ansvar for ungdomslederne, ønsket en samtale med en skeiv person for å jobbe bedre med dette.

De tok selv kontakt fordi de ønsket å gjøre mer for at skeive skulle inkluderes i deres arbeid, noe som er utrolig viktig for at skeive skal aksepteres og likestilles i kirken.

På 50-tallet

Vi trenger en slutt på prester som nekter å vie homofile. Vi trenger en slutt på at mennesker som Håtveit som prøver å reversere positive endringer i kristne miljøer. Vi trenger flere gode forbilder for de tusenvis av ungdommene som ikke tør å leve som den de virkelig er.

Vi kan ikke la mennesker som Håtveit ta for stor del i samfunnsdebatten. Derfor sier jeg ifra. Jeg mener utsagnene hans hører mer hjemme på 50-tallet.

Vi er kommet for langt til å gjenåpne grodde sår, og vi må fortsette å ta endringen i riktig retning.

Jeg har like mye rett til å være KRIK-leder som Håtveit, og det skal han ikke ta fra meg.

