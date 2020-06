En av våre stortingsrepresentanter skrev nylig på Facebook at han har null respekt for dem han mener roper ut mot «en rasisme som ikke eksisterer i Norge». Det har kommet hundrevis av reaksjoner, og de er blandet. Visse er enige med ham, mens andre undres over hvor han har vært de siste årene.

Personlig blir jeg bekymret når Per-Willy Amundsen (Frp), som etnisk, hvit nordmann i sin posisjon, kommer med slike utsagn. Alt det utrolig mange mennesker opplever hver bidige dag, undergraver han fullstendig med sine ord.

Flere former for rasisme

Visse vil kanskje påstå at problemet er større og mer utbredt i USA med politiets voldelige behandling av for eksempel Trayvon Martin i 2013 og George Floyd nå nylig. Men må det virkelig gå så langt før noen faktisk roper ut og står opp mot uretten? Hvor mange flere liv skal gå tapt før politikere, du, jeg og alle andre skal få ut fingeren?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Rasisme, diskriminering og fordommer kommer i så mange ulike former og varianter. Her i Norge har Nilsen mye større sjanse for å få jobb enn en som heter Mohammed. Hvis du ikke er hvit, kan du fint oppleve at du sees på som mindre intelligent. Visse tenker norsken din ikke er god nok til at du forstår hva det snakkes om. Mens noen virkelig tror at andre samfunn og kulturer er underlegne det norske.

Jeg synes det er forkastelig og direkte respektløst av Amundsen å påstå at rasisme ikke eksisterer i Norge. Når minoriteter roper ut om uretten de til stadighet opplever, er det ikke for å bryte koronaregler eller prøve å fremme en venstreekstremisme. Det er for få den samme anerkjennelsen og de samme rettighetene som hvite har.

Innse at det finnes

Problemet er omfattende, stikker dypt og er sårt for veldig mange mennesker. Både i Amerika, i Norge og verden for øvrig. Hvis vi noensinne skal klare å bekjempe dette, må vi aller først erkjenne at rasisme finnes og er et problem.

Privat

Alle som er berørt kommer til å gjøre alt i sin makt for å få rettferdigheten de fortjener.

Det er klart at timingen kanskje ikke var helt optimal, men rasisme har pågått ufattelig lenge nå. Generasjon etter generasjon har fått gjennomgå. Vi kan rett og slett ikke se forbi det lenger. Jeg håper det vil komme et skifte nå. Ingen skal måtte forsvare sin hudfarge, bakgrunn eller «kultur.»

Har du fått med deg disse?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.