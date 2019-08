Kjære Bik Bok

Mandag morgen fikk jeg en mail fra dere med følgende emne: «Peach perfect jeans that loves your shape», bukser som elsker formene dine.

Vanligvis pleier e-postene deres å gå rett i søppelkurvene hos meg, da er jeg 157 cm, over 60 kilo og dermed langt unna deres målgruppe. Jeg valgte likevel å lese mailen hvor jeg ble presentert følgende:

«Målet vårt er å tilby noe nytt. Vi innså at vi trenger flere fasonger, og vil tilby noe til dem som sjelden føler at de finner jeans som passer. Konstruksjonen i Peachy vektlegger kroppens fasong på en ny måte. Peachy passer forskjellige kropper og fasonger»

Videre skriver dere at denne buksemodellen har mer plass rundt lår og hofter - og at «peachy is peach perfect!»

Dette hørtes jo helt perfekt ut for meg - da kroppsfasongen min gjør at jeg trenger mer plass til både hofte, rumpe og lår. Jeg klikket meg derfor inn på nettsidene deres for å se bilde av buksen på en modell, og jeg ble rett og slett sjokkert.

Standard tynne modeller

Modellene dere i hovedsak har valgt å bruke for å markedsføre denne buksen, har en standard tynn-modellkropp som verken trenger mer plass til hofte, lår eller rumpe.

Dere har likevel én modell med i lookbook-artikkelen på nettsidene deres som har noe mer figur. Hvorfor dere ikke velger å bruke denne modellen i større grad og gjøre henne enda mer synlig, stiller jeg meg veldig uforstående til.

Går man inn på selve nettbutikken hvor man kan kjøpe buksen, finner man ingen slike modeller på forsiden. Dersom man klikker seg inn på én av de totalt seks buksene, kan man bla seg frem til én modell med noe mer figur.

Skjermdump Bik Bok

Jeg vet faktisk ikke om jeg skal le eller grine.

I fjor skrev flere medier at dere skulle endre størrelsene etter et innslag på TV 2 hjelper deg. Dere har over lengre tid fått kritikk for størrelsene deres, og for at dere bidrar til dårlig selvfølelse blant unge jenter.

Jeg hadde virkelig håpet at dere ville holde ord og faktisk få meg og andre jenter som veier mer enn 40 kilo, til å føle oss bra i prøverommene deres. Med lanseringen av «Peachy» hadde dere en unik mulighet til å gjøre akkurat dette.

Privat

Setter pris på forsøket

Hvis dere faktisk vil nå ut til de jentene som sliter med å finne jeans og som trenger mer plass til hofte og lår, kunne dere i det minste illustrert dette ved tydeligere bruk av en mer passende modell?

Jeg setter selvsagt pris på at dere prøver, men jeg må skuffe dere med å si at denne buksen og markedsføringen av den på ingen måte appellerer til meg som faktisk er en del av målgruppen, denne gangen.

Til alle dere jenter som føler dere dritt og som får en klump i halsen når buksene på Bik Bok ikke en gang går opp på lårene: Det er ikke dere det er noe i veien med. Det er Bik Bok.

