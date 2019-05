Jeg er en gutt fra Afghanistan. En av «oktoberbarna» som var heldig nok til å få plass i norsk grunnskole, komme inn på videregående og få permanent oppholdstillatelse.

For meg har veien til skolebenken vært lang, kronglete og utfordrende. For de norske klassekameratene mine har det kanskje vært for lett?

Mange norske elever kommer fra familier med god økonomi. De har det de trenger av mat, klær, fritidsaktiviteter og muligheter. Alle har rett til skolegang. Bøkene er gratis, skoleskyssen er gratis. Lærerne er dyktige og godt utdannet, og de fleste ønsker at eleven skal ta til seg læring.

Måtte slutte på skolen

Elevene har alle forutsetninger for å være motiverte, men det virker som mange ikke er det. Hvorfor er det sånn?

Jeg vet hvor heldige de er. Jeg har gått på skole hvor jeg ikke hadde tak over hodet. Hvor bombene hvinte rundt bygningen. I femteklasse måtte jeg slutte på skolen på grunn av et selvmordsangrep.

Jeg har jobbet hardt for å komme dit jeg er i dag. Skolearbeid var mye vanskeligere for meg enn de andre i klassen, mest fordi jeg måtte lære meg et helt nytt språk, men også fordi jeg ikke hadde gått på skole på mange år.

Følte meg dum

Av og til følte jeg meg «helt tett i pappen» når de andre elevene lo og snakket med ord jeg ikke forsto. Jeg skjønte ingenting, men lærte fort å le med.

Jeg har hatt en indre motivasjon siden den dagen jeg reiste fra mamma. En dag skal jeg ha fått meg en utdannelse, en jobb slik at jeg kan gjenforenes med familien min og hjelpe dem med å få et like godt liv som jeg har i dag.

De er ikke late

Jeg forstår at det fleste av mine medelever ikke har samme motivasjonen som meg. Men burde ikke ønske om utdannelse og jobb vært en motivasjonsfaktor for alle?

Norske elever er ikke late, men de trenger å finne motivasjon i seg selv. Det nytter ikke at andre sier at du må skjerpe deg.

