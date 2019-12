«Hvorfor får du ekstra tid på eksamen? Du er jo ikke utenlandsk», spurte en jente jeg hadde gått i klasse med hele ungdomsskolen. Nei, jeg er ikke utenlandsk. Det er ikke derfor jeg har forlenget tid på eksamen. Og nei, det er heller ikke på grunn av pollenallergi.

Nå lurer du kanskje på hvorfor i huleste jeg har forlenget tid på eksamen da? Jo, på grunn av at jeg har det samme som Erna Solberg, Friends-skuespiller Jennifer Aniston, Ikea-gründer Ingvar Kamprad og Albert Einstein. Jeg har lese- og skrivevansker.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Hvis jeg ikke hadde nevnt disse personene, ville du tenkt at jeg var dum. Men det er ikke din feil, det er det du er blitt «lært». Det var nok derfor jeg tidligere syntes det var veldig flaut å fortelle andre at jeg hadde dysleksi. Jeg fikk ofte høre: «Hææ? Har du? Men du er jo ikke dum?»

Jeg er ikke dum

Som tiendeklassing med litt lite selvtillit visste jeg ikke helt hva jeg skulle svare, og jeg husker heller ikke helt hva jeg sa. Men jeg husker utrolig godt hva som surret inne i hodet mitt. Skulle jeg svare takk eller bli provosert? Å ha dysleksi betyr ikke at man er dum. Det betyr bare at man må jobbe litt ekstra med alt som har med lesing og skriving å gjøre. Akkurat sånn som andre må jobbe litt ekstra med noe de synes er vanskelig.

Og til tross for det ene ordet som gir meg ekstra tid på eksamen, er jeg fortsatt den samme som før du visste det. Likevel opplever jeg stadig at folk endrer oppfatning av meg når de får vite at jeg har dysleksi. Jeg blir sett på som dum.

Likevel er jeg egentlig ganske takknemlig for dysleksien. Den har lært meg å jobbe hardt. Jeg vet at den ikke definerer meg. Alle har sine svakheter, så hvorfor er det flaut å vise at man ikke er perfekt? At man er menneskelig?

Vi er så mye mer enn våre svakheter. Nå som det kun er uker til statsministerens nyttårstale, kan du jo tenke på at hun, selv med dysleksi, har greid å vinne befolkningens tillit til å styre landet vårt. Selv om statsministeren har svakheter, blir hun likevel ikke sett på som dum.

Forfatteren er deltager av utdanningsprogrammet Young Ambassadors. Meningene som kommer til uttrykk, er forfatterens egne.

