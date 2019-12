Mange tror vi har oppnådd full likestilling i Norge. Jeg har jobbet med jentefotball i over tre år og ser en helt annen virkelighet. Kjønnsdiskrimineringen i fotball går mye dypere enn urettferdige lønninger og bonuser mellom kvinner og menn i proffotballen. Helt fra jenter starter på fotball som seksåringer blir de sakte, men sikkert indoktrinert til å føle seg underlegne guttene.

Guttene prioriteres

Lønnsgapet knyttes ofte til nivåforskjeller. Nivåforskjellene mellom kvinner og menn kan selvfølgelig forklares med fysiske ulikheter og forutsetninger. Men nivåforskjellene har også en annen forklaring. Gutter prioriteres fra tidlig alder. Jenter får generelt et dårligere treningstilbud. Det er ikke rart guttene får et forsprang.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Som fotballtrener ser jeg en klar forskjellsbehandling på fotballbanen. Guttene får tidlig klubbtrenere, mens jentene fortsatt har foreldre som trenere.

Guttelagene i min klubb har fått tildelt både borte- og hjemmedrakter, mens ingen av jentelagene har fått det. Hos guttene stiller det alltid opp dommere i dommerdrakt, mens jentene ofte må nøye seg med foreldre i jeans uten hverken fløyte eller røde kort. Noen vil kanskje si at dette er små ting, men alle disse små tingene fører til at jeg sitter igjen med følelsen av at dette er en idrett hvor det er guttene som er førsteprioritet.

«Jenteløftet»

Ledelsen i idrettslaget mitt har gitt meg i oppgave å gjennomføre et «jenteløft». Det er et ord som klinger bra, men hva betyr det i praksis? «Jenteløftet» ble lansert av Norges Fotballforbund i 2007. Målet med prosjektet er å rekruttere flere jenter til idretten og styrke satsingen på toppfotball blant kvinner. «Jenteløftet» har hatt positive sider, men har også blitt kritisert.

Gjennom flere år har jeg sett den samme overskriften bli presentert på årsmøtet. Men det skjer få endringer. Hvorfor? Jeg tror mange idrettslag er styrt av en idé om at jenter spiller fotball kun som en gøyal fritidsaktivitet, mens guttene skal bli proffe. Det hjelper ikke å gjenta ordet «jenteløft» når klubbene aldri prioriterer eller likestiller jentene.

Hvem har ansvaret?

Når vi mannlige spillere tøffer oss i garderoben med kommentarer som «kvinnefotball – ikke er det kvinner og ikke er det fotball», er vi med på å forsterke en ukultur. Damene kan ikke stå alene i kampen for likestilling på fotballbanen. Lederne i idrettslagene må selvfølgelig ta sin del av ansvaret når de systematisk forfordeler jentene slik de gjør.

Vi har alle et ansvar for ikke å akseptere diskriminering av jenter. Trenere, foreldre og de som styrer ressursene i idrettslagene må gjøre et reelt felles løft for jentene! Gi dem de samme mulighetene til å bli gode i sin idrett. Gi dem gode trenere. Gi dem troen på at de er like viktige som guttene.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.