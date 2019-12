For andre år på rad er jeg skuespiller i skolerevyen. Da jeg ble med for første gang, var jeg full av pågangsmot og iver. Skolerevyen er skrevet av oss, rollene er fordelt av oss, og vi bekler alle roller fra kostyme til lys, lyd og band.

Så hvorfor ga vi alle de morsomme sketsjene til guttene? Hvorfor var det alltid når guttene leverte punchline, at publikum lo? Hvorfor er det alltid en av guttene som fremstår som revyens «stjerne»?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

I et av verdens mest likestilte land har fortsatt kjønn kraften til å sette mennesker i bås. Hvorfor er det egentlig slik?

«Usjarmerende»

Enkelte hederlige unntak har vi fra dette regimet innenfor humor. Else Kåss Furuseth, Sigrid Bonde Tusvik og Cecilie Steinmann Neess er eksempler. Deres instagramkontoer er fulle av selvironiske bilder med både grimaser og bilder av kropp som ikke har som mål å se bra eller «sexy» ut, heller tvert imot. Jeg digger disse damene, men jeg synes det er trist at de må spille på sine mindre feminine og kanskje til og med «usjarmerende» sider for å være morsomme.

I min verden er vi mange jenter som er flinke til alt! Jenter synger ofte bra, jenter danser bra og jenter ser bra ut! Likevel er det gutten som tør å ta en piruett over gulvet i en tettsittende kjole, som høster applausen. Når en gutt synger på scenen, er det tøft, selv når han bommer på tonen. Når en gutt byr på seg selv på revyscenen, er det morsomt!

Privat

Patetisk og klein

Den pene jenta som svinger seg over parketten uten å kunne danse, fremstår ikke som morsom. Hun fremstår som vulgær og kanskje til og med patetisk eller klein. Når den pene jenta står på konsert og synger bra, er hun en typisk «flink pike».

Når skal vi komme oss forbi dette kjønnsskillet?

Revyscenen er bare et symptom på hvordan samfunnet opplever kjønnene. Det var der jeg for første gang forsto at jeg kanskje ikke kunne nå helt til toppen. Ikke fordi jeg ikke jobber hardt nok, og ikke fordi jeg ikke er «flink» nok. Nei, jeg kommer kanskje ikke helt til topps på grunn av mitt kjønn. Så brutalt er det faktisk.

Min frykt er at det jeg har erfart og opplevd på revyscenen, er mer eller mindre overførbart til arbeidslivet generelt. Er det sånn at en kvinne må oppføre seg «lite kvinnelig» eller være ekstremt mye mer dyktig enn en mann for å få de høyeste posisjonene? Jeg bare spør. Statistikken får tale for seg selv.

I verdens «mest likestilte» land har vi fortsatt en vei å gå. Derfor håper jeg at du ler neste gang du hører en vits fremført av en jente. Ikke av medlidenhet, ikke av sympati, men fordi vitsen var morsom!

Forfatteren er deltager i utdanningsprogrammet Young Ambassadors. Meningene som kommer til uttrykk er forfatterens egne.

